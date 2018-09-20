FİNANS

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

BEDAŞ, CALLIA projesi kapsamında akıllı sayaçların uzaktan okunmasına olanak sağlayan "G3-PLC" teknolojisini iki pilot bölgede uygulamaya başladı.

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

İSTANBUL, (DHA)- BEDAŞ, CALLIA projesi kapsamında akıllı sayaçların uzaktan okunmasına olanak sağlayan "G3-PLC" teknolojisini iki pilot bölgede uygulamaya başladı. BEDAŞ, söz konusu teknolojiyi, Alman devolo AG firması iş birliği ile hayata geçirdi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtımı hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Alman devolo AG işbirliği ile akıllı sayaç iletişiminde G3-PLC teknolojisini test etmeye başladı. BEDAŞ ve devolo AG’nin birlikte yürüttüğü projenin test çalışmaları kapsamında "G3-PLC" teknolojisi saha deneyinin kurulumu yapıldı. Dağıtım ve iletim şebekesinin kısıtlarına göre enerji üretim ve tüketiminin dağıtım bölgeleri arasında dengelenmesini sağlayacak olan CALLIA projesi kapsamında yürütülen çalışmanın test sonuçları, yüksek okuma oranlarına sahip.

Yeni bir gelişmiş ölçümleme altyapısı (AMI) sisteminin planlanması, uygulanması ve gösterimine dair çalışmalar yapmayı hedefleyen G3-PLC teknolojisi, öncelikli olarak Kumburgaz ve Bakırköy pilot bölgelerinde uygulamaya alındı. Söz konusu teknoloji, BEDAŞ’ın sorumlu olduğu bölgenin geneline entegre edildiği takdirde enerji maliyetinde azalma, tüketici bilgilerine daha sağlıklı ulaşma, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmetini destekleme gibi avantajlar sağlayacak. Akıllı sayaçların uzaktan okunması ve şebeke kontrol merkezine bağlanmasının amaçlandığı proje sonunda 150-500 kHz frekans aralığındaki G3-PLC teknolojisi ile yeni bir IP tabanlı veri aktarımına imkân sağlanacak.

İstanbul’da 3 bin 573 kilometrekarelik bir alana elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini söyleyen BEDAŞ proje yöneticileri, “PLC teknolojilerinin İstanbul’daki akıllı şebekenin ayrılmaz bir parçası olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız saha deneyinin sonuçları, G3-PLC teknolojisini, uzaktan sayaç okuma alanındaki alternatifler arasında öne çıkarıyor” açıklamasında bulundu. G3-PLC’nin, PLC teknolojileri içinde uzmanlığını kanıtladığını belirten devolo AG Stratejik Konumlama ve Yenilik Yöneticisi Dr. Anıl Mengi, “Bu teknoloji, uzak mesafelerde bile tekrarlayıcı kullanmadan devreler arasında sabit ve güvenilir bağlantı kurabiliyor. İletişim için altyapı olarak düşük voltaj düzeyinde ana şebeke kaynağını kullanan G3-PLC’nin entegre edilmesi de oldukça düşük maliyetle gerçekleşiyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

BEDAŞ'tan akıllı teknoloji

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