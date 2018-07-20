BEDAŞ'tan eklektrik tüketimi açıklaması

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından, İstanbul Avrupa Yakası bölgesinin son 5 yıl içindeki 126 milyar kilovatsaatlik tüketim miktarının, Türkiye'nin geçen yılki toplam tüketiminin yüzde 43'üne denk geldiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bu dönemde abone sayısının yüzde 16,5 artarak 5 milyon 41 bine ulaştığı ve şirketin 715 bin yeni aboneye daha hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Söz konusu dönemde bölgeye yapılan 1,4 milyar liralık yatırımla, 2013 sonu itibarıyla orta ve alçak gerilimde 99 bin 282 olan arıza sayısının, 2017 sonu itibarıyla 82 bin 738’e gerilediği ifade edildi.

Şirketin hizmet bölgesinde verimliliğin arttığı ve abone başına tüketimin azaldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 milyon abonesi ile yıllık elektrik tüketiminde 16 Avrupa ülkesini geride bırakan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda son beş yılda tüketim 126 milyar kilovatsaati buldu. 2017 yılında Türkiye toplam tüketiminin yaklaşık 293 milyar kilovatsaat olduğu göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Yakası, tüm Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 43’ü kadar elektrik harcadı. Son beş yıldaki elektrik tüketiminin 59,5 milyar kilovatsaatlik bölümü olan yüzde 47,2'si ticarethanelerden gelirken, mesken abonelerinde de bu dönemde 36,2 milyar kilovatsaatlik tüketim gerçekleşti. Toplam içinde meskenlerin payı yüzde 29’u buldu. Sanayi abonelerinin tüketimi de bu dönemde 28,7 milyar kilovatsaate ulaşırken toplam içindeki payı yüzde 22,7 seviyesine ulaştı. BEDAŞ’ın yıllar itibarıyla abone ve elektrik tüketim rakamlarına göre abone başına tüketimde düşüş gözlendi. 2012 sonunda her mesken abonesi başına düşen tüketim 2,02 megavatsaat iken 2017 sonunda bu rakam 1,93 megavatsaate geriledi."