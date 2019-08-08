FİNANS

BEDAŞ'tan Kurban Bayramı'nda kesintisiz enerji önlemi

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

BEDAŞ'tan Kurban Bayramı'nda kesintisiz enerji önlemi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Kurban Bayramı boyunca kesintisiz enerji sağlayabilmek için gerekli tedbirlerin alındığını ve tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, İstanbul Avrupa Yakası'nda 9 Ağustos gece yarısı başlayacak ve 18 Ağustos'a kadar devam edecek süreçte kesintisiz enerji sağlayabilmek için çalışmalarda bulunan şirketin, toplam 10 gün boyunca saha lokasyonlarında müdür, mühendis ve uzman düzeyinde, genel müdürlük binasında ise direktör ve müdür düzeyinde nöbetçi amirler görevlendireceği ifade edildi. Şirket, bu süreci Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile birlikte organize şekilde yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, enerji kesinti sayısı ve süresini minimuma indirmek için tatil süresince sahadaki personel sayısını da artırdıklarını dile getirerek, "Elektriğin insan hayatı için vazgeçilmez olduğu bilinci ile bayram boyunca kesintisiz enerji için hazırlıklarımızı yaptık. Teknik personelimizin bilgi birikimini ve yaptıkları işlerin kalitesini artırmak amacıyla vermiş olduğumuz saha uygulama eğitimlerine bayram öncesi ek eğitimler ekledik. İdari personelin kullanımındaki kesintilere müdahale araçları, olası arızalara daha hızlı müdahale edilebilmesi arıza-bakım-onarım personelinin kullanımına tahsis edildi."ifadelerini kullandı.

Şirketin planlı bakımlar nedeniyle enerjisiz kalacak bölgelere de en az 48 saat önce web sitesi üzerinden bilgi vereceği ve tüketicilerin arife ve Kurban Bayramı boyunca enerjisiz kalmayacakları aktarıldı.

BEDAŞ’ın teknolojiye yaptığı yatırımlar sonrasında arıza ve onarım sürelerinde hızlı düşüşler gözlemlendiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Yük dengelemek amacıyla elektrik dağıtım şebekesinin başka bir kaynaktan beslenmesini sağlamak için yapılan manevra işlemleri tüketimin en düşük olduğu saatler olan gece saatlerinde gerçekleştirilmekte. Ayrıca manevra işlemlerinde uzaktan kontrol imkanı sunan Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) altyapımız kullanılarak işlemin 3 dakikalık bir sürenin de altında bitirilmesi sağlanmakta. Sıfır kesinti hedefi ile çalışmakta olan şirketimiz, her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da abonelerimizin ihtiyacı olduğu her yerde olacak. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlı bayramlar dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ)

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