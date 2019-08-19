FİNANS

BEDAŞ'tan Yarı Zamanlı Mühendislik Programı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

BEDAŞ'tan Yarı Zamanlı Mühendislik Programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yarı Zamanlı Mühendislik Programını" tammalayan 15 öğrenci şirketin çeşitli departmanlarında işe başladığı bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe nitelikli çalışan yetiştirmenin hedeflendiği belirtildi.

BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından dönem başında kariyer portalları üzerinden başvuruların alındığının kaydedildiği açıklamada, 500'ün üzerindeki başvurudan 80 öğrencinin programam dahil edildiği ifade edilen açıklamada, "Yeni mezun mühendis alımlarının neredeyse tamamını söz konusu program çerçevesinde gerçekleştiren şirket, geçen yıl da aynı programda başarılı olan 13 mühendisi bünyesine katmıştı. Bu yıl alınan 15 mühendis ile birlikte iki yılda söz konusu program sayesinde şirkette çalışmaya başlayan yeni mühendislerin sayısı 28’e ulaşmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Küçükkaya, 6 ay süren çalışmanın ardından programı tamamlayan öğrencilerin teknik anlamda farkındalıklarını artırdığına işaret ederek "Katılımcılar bu programa özel olarak tasarlanmış, bin 893 saatlik sınıf içi, online ve teknik eğitim sahasında özel eğitimlere tabi tutuldu. Programda yer alan öğrenciler bağlı oldukları yöneticileri ile birlikte BEDAŞ’ta deneyimledikleri konularla ilgili proje sunumlarını gerçekleştirerek haziran ayında bu verimli süreci tamamlamış oldular. Böylece teoride bildiklerini pratikte uygulama imkanına sahip olarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında her yıl daha fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Küçükkaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl programa katılan öğrencilerimizden 15’i şu an şirketin çeşitli departmanlarında görevlerine başladı. Geçtiğimiz yıl da bu programdan kadromuza kazandırdığımız 13 mühendisimiz vardı. Yeni mezun mühendis alımlarımızın neredeyse tamamını bu program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak yaptığımız bu ve buna benzer projeleri hayata geçirerek üniversitelerden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerimize her yıl daha fazla kariyer fırsatı sunmayı ve yakaladığımız bu sinerjiyi sürdürebilir kılmayı hedefliyoruz."

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Üç üniversiteli Eskişehir’de emlak piyasası hareketlendiÜç üniversiteli Eskişehir’de emlak piyasası hareketlendi
Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandıSabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Küçükkaya Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ)

En Çok Okunan Haberler

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Hobi olarak başladı şimdi talebe yetişemiyor!

Hobi olarak başladı şimdi talebe yetişemiyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üç üniversiteli Eskişehir’de emlak piyasası hareketlendi

Üç üniversiteli Eskişehir’de emlak piyasası hareketlendi

Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı

Yalçın: Sunulan teklifi müzakereye uygun görmüyoruz

Yalçın: Sunulan teklifi müzakereye uygun görmüyoruz

Perakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldı

Perakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldı

Sektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.