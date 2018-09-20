FİNANS

BEDAŞ'tan yeni teknoloji

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

BEDAŞ, CALLIA projesi kapsamında akıllı sayaçların uzaktan okunmasına olanak sağlayan G3-PLC teknolojisini iki pilot bölgede uygulamaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtımı hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Alman devolo AG işbirliğiyle akıllı sayaç iletişiminde G3-PLC teknolojisini, Kumburgaz ve Bakırköy pilot bölgelerinde test etmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ ve devolo AG'nin birlikte yürüttüğü projenin test çalışmaları kapsamında G3-PLC teknolojisinin saha deneyimi için kurulumu yapıldı. Dağıtım ve iletim şebekesinin kısıtlarına göre enerji üretim ve tüketiminin dağıtım bölgeleri arasında dengelenmesini sağlayacak olan CALLIA projesi kapsamında yürütülen çalışmanın test sonuçları, yüksek veri sağlama oranlarına sahip bulunuyor.

Yeni bir gelişmiş ölçümleme altyapısı (AMI) sisteminin planlanması, uygulanması ve gösterimine dair çalışmalar yapmayı hedefleyen teknoloji, öncelikli olarak Kumburgaz ve Bakırköy pilot bölgelerinde uygulamaya alındı.

Söz konusu teknoloji, BEDAŞ'ın sorumlu olduğu bölgenin geneline entegre edildiği takdirde enerji maliyetinde azalma, tüketici bilgilerine daha sağlıklı ulaşma, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmetini destekleme gibi avantajlar sunuyor.

Akıllı sayaçların uzaktan okunması ve şebeke kontrol merkezine bağlanmasının amaçlandığı proje sonunda, 150-500 kilohertz (kHz) frekans aralığındaki G3-PLC teknolojisiyle yeni bir IP tabanlı veri aktarımına imkan sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen devolo AG Stratejik Konumlama ve Yenilik Yöneticisi Dr. Anıl Mengi, G3-PLC'nin, PLC teknolojileri içinde uzmanlığını kanıtladığını vurguladı.

Bu teknolojinin, uzak mesafelerde bile tekrarlayıcı kullanmadan devreler arasında sabit ve güvenilir bağlantı kurabildiğini belirten Mengi, "İletişim için altyapı olarak düşük voltaj düzeyinde ana şebeke kaynağını kullanan G3-PLC'nin entegre edilmesi de oldukça düşük maliyetle gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BEDAŞ G3-PLC sayaç okuma teknoloji

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