BEDAŞ'tan yeni teknoloji

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avrupa Yakası'nda 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtımı hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Alman devolo AG işbirliğiyle akıllı sayaç iletişiminde G3-PLC teknolojisini, Kumburgaz ve Bakırköy pilot bölgelerinde test etmeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BEDAŞ ve devolo AG'nin birlikte yürüttüğü projenin test çalışmaları kapsamında G3-PLC teknolojisinin saha deneyimi için kurulumu yapıldı. Dağıtım ve iletim şebekesinin kısıtlarına göre enerji üretim ve tüketiminin dağıtım bölgeleri arasında dengelenmesini sağlayacak olan CALLIA projesi kapsamında yürütülen çalışmanın test sonuçları, yüksek veri sağlama oranlarına sahip bulunuyor.

Yeni bir gelişmiş ölçümleme altyapısı (AMI) sisteminin planlanması, uygulanması ve gösterimine dair çalışmalar yapmayı hedefleyen teknoloji, öncelikli olarak Kumburgaz ve Bakırköy pilot bölgelerinde uygulamaya alındı.

Söz konusu teknoloji, BEDAŞ'ın sorumlu olduğu bölgenin geneline entegre edildiği takdirde enerji maliyetinde azalma, tüketici bilgilerine daha sağlıklı ulaşma, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmetini destekleme gibi avantajlar sunuyor.