BEDAŞ'tan yeni yapılara yönelik enerji zirvesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafında yeni yapıların ihtiyacı olan elektrik altyapısı için ilgili taraflarla 1 Ağustos’ta bir toplantı yapıldığı bildirildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, sisteme yeni bağlanacak konut, ticarethane ve sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan elektrik tesisat projelerinin mevzuatlara göre hazırlanması başta olmak üzere trafo yeri, ihtiyacı, ruhsat ve yer sorunlarının aşılması için yapılması gerekenlerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, toplantıda yaptığı konuşmada enerji taleplerine ilişkin yatırım planlarının zamanında doğru yapılmasının önemine dikkati çekerek, sanayi ve ticari yatırımların başkenti İstanbul'a ve tüm katılımcılara daha kaliteli ve modern bir elektrik hizmeti sunmayı hedeflediklerini aktardı. Yiğit, şunları kaydetti:

"Enerji talebinde bulunan kullanıcıların, mağduriyet yaşamaması için talepleri kısa sürede karşılamak, tedarik sürekliliğinde ticari kalitenin sağlanması ve enerjilendirme sonrası arıza ve kesintinin yaşanmaması, teknik kriter ve kalitenin hakim olduğu bir mühendislik sağlanması için hep birlikte çalışmalıyız. Her yıl 150-180 bin arasında yeni aboneye hizmet vererek, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek üzere çalışmalarımızı yürütürken yeni tesis talepleri bizler için büyük önem taşıyor. Doğru planlama için projelerin yapı denetim kuruluşları tarafından onaylanmadan önce BEDAŞ Müşteri Operasyonları Merkezi’ne de gönderilmesi gerekiyor. Zaten mevcut yönetmelik ve mevzuatlar da bunu öngörüyor"