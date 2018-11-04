FİNANS

"Bedelsiz arsa tahsisi" sanayicileri sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesi" uygulaması kapsamında, 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazilerinin de bedelsiz tahsisine imkan sağlanması sanayicileri memnun etti - OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: - "Bedelsiz arsa tahsisi kapsamının genişletilmesi yatırımcıları motive edecek, böylece OSB'lerde yeni yatırımlar artacak" - OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: - "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi düzenlemesi, OSB'lerde yatırım yapacak yatırımcılar için 'can suyu' niteliği taşıyor" - Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay: - "Yatırımcıya OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi önemli olmakla birlikte, kapsamı yeterli değil. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi, en az yüzde 40'tan başlayacak ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli"

MEHTAP YILMAZ - Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesi uygulaması kapsamında 4. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB arazilerinin de bedelsiz tahsisine imkan sağlanması, sanayiciler tarafından sevinçle karşılandı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik olarak önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde, 4. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB arazilerinin bedelsiz tahsisine imkan tanınmasının son derece yerinde olduğunu söyledi.

Kütükcü, ülkenin 80 şehrinde 327 OSB bulunduğuna dikkati çekerek, söz konusu bölgelerde 50 binin üzerinde fabrikanın üretim yaptığını ve buralarda 1 milyon 700 binden fazla insana doğrudan istihdam sağlandığını ifade etti.

OSB'lerin Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam kaynağı haline geldiğini belirten Kütükcü, "İş dünyasının motivasyonunu artıracak bu tür kararların olumlu etkisiyle inşallah gelecek dönemde istihdam rakamlarının daha da yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a OSB camiamız adına teşekkür ediyorum. Düzenleme gerçekten çok önemli ancak gelecek dönemde kapsamın daha da genişletilerek, altyapısını bakanlık kredisi kullanmadan kendi imkanlarıyla yapan OSB'lerimizin de aynı imkanlara kavuşturulması son derece olumlu olacaktır." dedi.

Kütükcü, tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesinin yatırımcıları motive edeceğini, böylece OSB'lerde yeni yatırımların artacağını dile getirdi. Kütükcü, söz konusu uygulamanın tüm bölgelerin kalkınmasına ciddi anlamda destek sağlayacağını vurguladı.

- "Bedelsiz arsa, yatırımcılar için can suyu"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının, atıl durumda bulunan parsellerin üretime kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Aydın, düzenlemenin OSB'lerde yatırım yapacaklar için "can suyu" niteliği taşıdığını ve ülke ekonomisine pozitif yansımaları olacağını ifade etti.

- "Tüm ilçe ve OSB'leri kapsamalı"

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da OSB'lerde yapılan yatırımlarda, sermayenin büyük kısmının arsa bedeli, altyapı ve tesisin yapımına ayrıldığını, sanayicinin makine-teçhizat, ham madde temini ve işletme aşamalarında zorlandığını anlattı. Bu sebeple OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi kararının sanayici için çok önemli olduğunu belirten Tuncay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kararı sevinçle karşıladıklarını bildirdi. Tuncay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcıya OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi önemli olmakla birlikte, kapsamı yeterli değildir. Gelişmiş sanayi ülkelerinde, yatırım yeri ve altyapı yatırımları kamu tarafından karşılanmaktadır. Sanayi sermayesi, yatırım yeri ve tesis inşaatına değil, makine-teçhizat ile üretimde kullanılmalıdır. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi, en az yüzde 40'tan başlayarak tüm OSB'leri ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Bakanlığımızın üreticiler ve dolayısıyla ülkemiz lehine olacak bu yönde bir değişikliğe gitmesini beklemekteyiz."

Tuncay, sanayide üretici güçleri merkezine alan yapısal reformlarla "planlı kalkınma" sağlanabileceğine işaret ederek, böylece "üretimle gelecek yaratan ülke" olunabileceğini kaydetti.

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