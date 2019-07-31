Bee'o Propolis, Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde ilk 3'e girdi

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ecovia Intelligence tarafından organize edilen "Sürdürülebilir Gıda Ödülleri" yarışmasında ödüller "Yeni Sürdürülebilir Ürün", "Sürdürülebilir İçerik", "Sürdürülebilir Ambalaj", "Sürdürülebilir Önder" ve "Sürdürülebilir Lider" kategorilerinde Amsterdam'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"Doğrudan arıcılarla sözleşme imzaladığımız bu model ile hem kontrollü koşullarda üretim sağlıyor hem de arıcılara satın alma garantisi vererek arıcının ürünü nasıl satacağı kaygısını gütmeden doğrudan üretime odaklanmasını sağlıyoruz ve adil ticareti de mümkün kılıyoruz. Ayrıca, sattığımız her ürünün 1 TL'sini arıcılığı geliştirme fonunda biriktirerek yıl sonunda sözleşmeli arıcılarımıza hediye çeki olarak geri döndürüyoruz.

Arıcılar, bu hediye çeki ile arıcılık ekipmanı ve malzemesi alabiliyorlar. Bu da doğrudan ülkemizde arıcılığın gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkı olarak geri dönüyor. Bitkilerin tozlaşmasının yüzde 80'i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla, tarımsal üretim ve doğal döngü açısından arılar çok önemli bir yere sahip. Biz de bu anlamda uyguladığımız model ile hem bu alanda farkındalığı arttırıyor hem de ülkemizde arıcılığın gelişimine katkı sağlıyoruz."

Ödüle ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Samancı, ödüle layık görülmekten duydukları mutluluğu aktardı.