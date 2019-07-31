FİNANS

Bee'o Propolis, Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde ilk 3'e girdi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bee'o Propolis, Avrupa'da ürünlerini satışa sunduğu Bee&You markasıyla Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde "Yeni Sürdürülebilir Ürün" kategorisinde ilk 3 firma arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Bee'o Propolis, Sürdürülebilir Gıda Ödülleri'nde "Yeni Sürdürülebilir Ürün" kategorisinde ilk 3'e girdi.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ecovia Intelligence tarafından organize edilen "Sürdürülebilir Gıda Ödülleri" yarışmasında ödüller "Yeni Sürdürülebilir Ürün", "Sürdürülebilir İçerik", "Sürdürülebilir Ambalaj", "Sürdürülebilir Önder" ve "Sürdürülebilir Lider" kategorilerinde Amsterdam'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bee'o Propolis, Avrupa'da ürünlerini satışa sunduğu Bee&You markasıyla yarışırken, değerlendirmenin sonucunda Bee&You Propolis arı sütü polen tablet ürünü ile "Yeni Sürdürülebilir Ürün" kategorisinde ilk 3 firma arasında yer aldı.

Bee&You Propolis arı sütü polen tablet ürünü, Türkiye'de ilk defa sözleşmeli arıcılık modeliyle yerli üretilmiş inovasyon ödüllü propolis ile arı sütü ve polen içeriyor.

- "Bu ödül ile birlikte ödül sayımızı 28'e yükselttik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen firmanın kurucularından gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, modele ilişkin şunları kaydetti:

"Doğrudan arıcılarla sözleşme imzaladığımız bu model ile hem kontrollü koşullarda üretim sağlıyor hem de arıcılara satın alma garantisi vererek arıcının ürünü nasıl satacağı kaygısını gütmeden doğrudan üretime odaklanmasını sağlıyoruz ve adil ticareti de mümkün kılıyoruz. Ayrıca, sattığımız her ürünün 1 TL'sini arıcılığı geliştirme fonunda biriktirerek yıl sonunda sözleşmeli arıcılarımıza hediye çeki olarak geri döndürüyoruz.

Arıcılar, bu hediye çeki ile arıcılık ekipmanı ve malzemesi alabiliyorlar. Bu da doğrudan ülkemizde arıcılığın gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkı olarak geri dönüyor. Bitkilerin tozlaşmasının yüzde 80'i arılar sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla, tarımsal üretim ve doğal döngü açısından arılar çok önemli bir yere sahip. Biz de bu anlamda uyguladığımız model ile hem bu alanda farkındalığı arttırıyor hem de ülkemizde arıcılığın gelişimine katkı sağlıyoruz."

Ödüle ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Samancı, ödüle layık görülmekten duydukları mutluluğu aktardı.

Samancı, "Bu ödül ile birlikte ödül sayımızı 28'e yükselttik. Bunların 14'ünü uluslararası ödüller oluşturuyor. Böyle kıymetli bir organizasyonda ödüllendirilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Aldığımız her yeni ödülle, Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda daha büyük bir motivasyonla ilerliyoruz. Anadolu coğrafyası, sahip olduğu zengin bitki çeşitliliği ile arıcılık açısından yüksek potansiyele sahip. Ülkemiz, kovan sayısı bakımından dünyanın ikinci büyük arıcılık ülkesi. Biz bal dışındaki diğer arı ürünlerinin yerli üretimini başlatarak hem arıcılarımız için ayrı bir gelir kaynağı hem de ülkemiz için bir katma değer yarattık. Aldığımız bu ödüller ile Anadolu'nun eşsiz coğrafyasından elde ettiğimiz bu değerli ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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