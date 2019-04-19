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BEE'O Propolis'ten "İyilik Kolyeleri" projesine destek

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı: - "500 sözleşmeli arıcımız ve 150 bin arı kovanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu propolisi, farklı ülkelerde üretilen propolis türleriyle karşılaştırıldığında çok özel bir antioksidan profiline sahip"

İSTANBUL (AA) - BEE'O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, kadın girişimciliğini desteklemek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yazar Ayşe Arman'ın hayata geçirdiği Sakajewa İyilik Kolyeleri projesine destek oldu.

BEE'O Propolis tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi iş birliğiyle 2016 yılında gerçekleştirilen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda,Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi seçilen BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, gazeteci yazar Ayşe Arman’ın başlattığı Sakajewa İyilik Kolyeleri projesinin bir parçası oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yer alan İTÜ Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi Laboratuvarının da ziyaret edildiği etkinlikte, Samancı, arı ürünlerinin üretim ve analiz süreçleri hakkında bilgiler verdi.

- "Proje benim için çok anlamlı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samancı, kadınların gücünü iyiliğe dönüştüren ve her geçen gün büyüyen bu projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Kadınların güçlerini birleştirmesinden daha güzel bir şey olamayacağını belirten Samancı, "Ben de bir kadın girişimci olarak, hem Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), hem de KAGİDER’den çok büyük destekler gördüm ve halen destek almaya devam ediyorum. Bu değerli kurumlardaki değerli iş kadınları bana gönüllü olarak hem mentorluk, hem de danışmanlık yapıyor ve her zaman yanımda oluyorlar. Onlardan aldığım motivasyon ve destekler ile ayaklarım yere çok daha sağlam basıyor ve çok daha hızlı ilerliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de onlar gibi kadın girişimciliğini destekleyen bir kadın girişimci olarak yolculuğuma devam etmek istiyorum. Ayşe Arman’ın projesi bu yüzden benim için çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Samancı, gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şu anda 500 sözleşmeli arıcımız ve 150 bin arı kovanımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu propolisi, farklı ülkelerde üretilen propolis türleriyle karşılaştırıldığında çok özel bir antioksidan profiline sahip.Tüm Avrupa'daki endemik bitkilerin üçte birini içeren bu kıymetli Anadolu coğrafyasında, artık bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretimini de gerçekleştirebiliyoruz, Anadolu propolisini dünyaya sunabiliyoruz.Sevgili Ayşe Arman’a Anadolu propolisinin dünyaya tanıtımına ve kadın girişimcilere verdiği destekler için çok teşekkürler. Birlikte çok daha güçlüyüz."

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