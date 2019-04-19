Kadınların güçlerini birleştirmesinden daha güzel bir şey olamayacağını belirten Samancı, "Ben de bir kadın girişimci olarak, hem Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), hem de KAGİDER’den çok büyük destekler gördüm ve halen destek almaya devam ediyorum. Bu değerli kurumlardaki değerli iş kadınları bana gönüllü olarak hem mentorluk, hem de danışmanlık yapıyor ve her zaman yanımda oluyorlar. Onlardan aldığım motivasyon ve destekler ile ayaklarım yere çok daha sağlam basıyor ve çok daha hızlı ilerliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de onlar gibi kadın girişimciliğini destekleyen bir kadın girişimci olarak yolculuğuma devam etmek istiyorum. Ayşe Arman’ın projesi bu yüzden benim için çok anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Samancı, gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Şu anda 500 sözleşmeli arıcımız ve 150 bin arı kovanımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Anadolu propolisi, farklı ülkelerde üretilen propolis türleriyle karşılaştırıldığında çok özel bir antioksidan profiline sahip.Tüm Avrupa'daki endemik bitkilerin üçte birini içeren bu kıymetli Anadolu coğrafyasında, artık bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretimini de gerçekleştirebiliyoruz, Anadolu propolisini dünyaya sunabiliyoruz.Sevgili Ayşe Arman’a Anadolu propolisinin dünyaya tanıtımına ve kadın girişimcilere verdiği destekler için çok teşekkürler. Birlikte çok daha güçlüyüz."

