BEE'O'nun ürettiği ham çam balına İngiltere'den ödül

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Londra Bal Ödülleri'nin bal üreticilerinin kaliteli ürünlerinin ödüllendirildiği uluslararası önemli bir yarışma olduğunu işaret ederek, ürettikleri ham çam balının altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti.

- "Bu balın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor"

BEE'O Propolis açıklamasına göre, bu yıl ilki düzenlenen Londra Bal Ödülleri (London Honey Awards) yarışmasında, BEE'O’nun, Muğla'nın Marmaris Bölgesi'nde ürettiği ham çam balının kalitesi altın madalya ile ödüllendirildi.

Ham çam balının Türkiye'ye has çok önemli bir arı ürünü olduğunu vurgulayan Samancı, şunları ifade etti:

"Bu balın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda ham çam balının antibakteriyel etkisinin, bu etkisi ile dünyada meşhur olmuş ve son derece yüksek fiyatlara satılan diğer bal çeşitlerinden daha yüksek olduğunu tespit ettik. Ayrıca mineral maddeler açısından da son derece zengin olan ham çam balı özellikle çocukların beslenmesinde ayrı bir öneme sahip.

Yaptığımız bilimsel çalışmaları, Malta’da gerçekleştirilen Uluslararası Bal Komisyonu Kongresinde sunduk. Ham çam balının farkını tüm bilim camiasına duyurmuş olduk. Bilimsel olarak ortaya konmuş olan bu kalite farkının böyle bir ödül ile taçlandırılması bize ayrı bir gurur verdi. Bu ödülle birlikte 14'ü uluslararası olmak üzere toplam 28 ödüle ulaştık. Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize destek olan herkese teşekkür ederiz."

Samancı, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri "Sözleşmeli Arıcılık Modeli" ile ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal ve bunlardan ürettikleri inovatif katma değerli ürünleri 13 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, bununla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını vurguladı.