FİNANS

BEE'O'nun ürettiği ham çam balına İngiltere'den ödül

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı: - "Ülkemizin adını ve yerli ürünlerimizi yurt dışında duyurmaktan onurluyuz. Hedefimiz Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirmek"

İSTANBUL (AA) - BEE'O, ham çam balı ile Londra'da düzenlenen Londra Bal Ödülleri'nde altın madalyaya layık görüldü.

BEE'O Propolis açıklamasına göre, bu yıl ilki düzenlenen Londra Bal Ödülleri (London Honey Awards) yarışmasında, BEE'O’nun, Muğla'nın Marmaris Bölgesi'nde ürettiği ham çam balının kalitesi altın madalya ile ödüllendirildi.

Dünya genelinde bal üreticilerinin ödüllendirildiği yarışmada, BEE'O yurt dışında ürünlerini tüketicileriyle buluşturduğu BEE&YOU markası (BEE&YOU Pine Raw Honey) ile Kaliteli Bal Ödülü’nü kazandı. Confexpo tarafından düzenlenen yarışmada, 140 farklı ürün yarıştı.

- "Bu balın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Londra Bal Ödülleri'nin bal üreticilerinin kaliteli ürünlerinin ödüllendirildiği uluslararası önemli bir yarışma olduğunu işaret ederek, ürettikleri ham çam balının altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti.

Ham çam balının Türkiye'ye has çok önemli bir arı ürünü olduğunu vurgulayan Samancı, şunları ifade etti:

"Bu balın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Yaptığımız bilimsel çalışmalarda ham çam balının antibakteriyel etkisinin, bu etkisi ile dünyada meşhur olmuş ve son derece yüksek fiyatlara satılan diğer bal çeşitlerinden daha yüksek olduğunu tespit ettik. Ayrıca mineral maddeler açısından da son derece zengin olan ham çam balı özellikle çocukların beslenmesinde ayrı bir öneme sahip.

Yaptığımız bilimsel çalışmaları, Malta’da gerçekleştirilen Uluslararası Bal Komisyonu Kongresinde sunduk. Ham çam balının farkını tüm bilim camiasına duyurmuş olduk. Bilimsel olarak ortaya konmuş olan bu kalite farkının böyle bir ödül ile taçlandırılması bize ayrı bir gurur verdi. Bu ödülle birlikte 14'ü uluslararası olmak üzere toplam 28 ödüle ulaştık. Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize destek olan herkese teşekkür ederiz."

Samancı, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri "Sözleşmeli Arıcılık Modeli" ile ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal ve bunlardan ürettikleri inovatif katma değerli ürünleri 13 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, bununla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını vurguladı.

İnternet üzerinden satış yaptıklarına değinen Samancı, şunları kaydetti:

"Halihazırda ürünlerimizi Türkiye’de e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr üzerinden ayrıca 24 bin eczane ve 2 bin perakende satış noktasında; ABD'de ise e-ticaret sitemiz www.bee-and-you.com üzerinden; ayrıca Amazon, CVS, Wallmart, E-bay’de ve 3 bin 500 perakende satış noktasında tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz.

Ülkemizin adını ve yerli ürünlerimizi yurt dışında duyurmaktan onurluyuz. Hedefimiz Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası haline getirmek. Bunu yaparken, ülkemizde arıcılığın gelişimi, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz."

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BEE'O Propolis

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