FİNANS

Beiersdorf AG, Bayer'den Cooppertone'u 550 milyon dolara aldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Nivea markasının sahibi Beiersdorf AG, Bayer'in ABD'deki güneş bakım ürünleri markası Cooppertone'u 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Nivea markasının sahibi Beiersdorf AG, Bayer'in ABD'deki güneş bakım ürünleri markası Cooppertone'u 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.
Bayer, 63 milyar dolarlık Monsanto alımını finanse etmek üzere Coppertone, Dr. Scholl ve başka bazı markalarını satmayı planladığını Kasım ayında açıklamıştı.
Beiersdorf AG, geçen yıl ABD'de 213 milyon dolarlık satış yapan Coppertone'u satın alarak, ABD'deki varlğını daha da genişletiyor.
Media.Bayer'in haberinde, "1944 yılında kurulan Coppertone ABD pazarına sürülen ilk güneş bakım ürünü markası oldu. New Jersey Whippany merkezli şirket, ABD ve Kanada'nın yanında Çin pazarına da satış yapıyor.
Beiersdorf CEO'su Stefan De Loecker, "Bu işlem, bizim sürdürülebilir büyüme ve çerçevesi yeni C.A.R.E.+ stratejimizde oluşturulan deri bakım ürünleri alanına yatırım hedeflerimiz ile uyumludur. Deri bakımı Beiersdorf'un işlerinin merkezindedir" dedi.
Bayer Tüketici Sağlığı Bölümü Başkanı ve Yönetim Komitesi Üyesi Heiko Schipper de, "Coppertone markesına yatırım yapacak ve büyümesini sürdürecek doğru bir ortak bulduğumuza inanıyorum. Coppertone markasının Beiersdorf bünyesinde bir üst düzeye yükselmesini umuyoruz" dedi. Bayer Coppertone markrasını 2014 yılında satın almıştı.

PARTNER Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin
KRİPTOPARA - Ticaret savaşı etkisiyle Bitcoin 8 bin doları geçtiKRİPTOPARA - Ticaret savaşı etkisiyle Bitcoin 8 bin doları geçti
Hedef 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmekHedef 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor

Gazeticiliği bıraktı, çoklu doğum yapan koyun yetiştiriyor

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Dolarda dalgalanma devam ediyor!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Hazine'den 10.7 milyar liralık satış

Hazine'den 10.7 milyar liralık satış

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA - Ticaret savaşı etkisiyle Bitcoin 8 bin doları geçti

KRİPTOPARA - Ticaret savaşı etkisiyle Bitcoin 8 bin doları geçti

Hedef 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek

Hedef 100 milyon dolarlık düğünleri Türkiye'ye getirmek

Gelecek Yenilenebilir Enerjide Platformu Başkanı Serpil Yılmaz oldu

Gelecek Yenilenebilir Enerjide Platformu Başkanı Serpil Yılmaz oldu

Trump: Bir anlaşma yapılmazsa Çin büyük zarar görecek

Trump: Bir anlaşma yapılmazsa Çin büyük zarar görecek

Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.