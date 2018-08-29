FİNANS

"Bekamız için ekonomi alanında da zaferlerimiz olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: - "Bekamız için ekonomi alanında da zaferlerimiz olmalı" - "Yaşadığı birçok badirelere rağmen bugün belli bir noktaya gelen ülke ekonomimiz hiç şüphesiz daha da büyük başarılara imza atabilecek güçtedir" - "Unutmamalıyız ki, ekonomi alanında zaferin ilk şartlarından biri de ithal ürünlere olan bağımlılığa son vermekten geçer"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "Bekamız için ekonomi alanında da zaferlerimiz olmalı." ifadesini kullandı.

Cesur, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşların, zaferlerin sadece coğrafyalar üzerinde yaşanmadığını, ekonomik anlamda da sürekli savaşlar olduğunu belirtti.

Cesur, şunları kaydetti:

"Nice badireler sonrası 30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da gelen zafer sonrası taçlandırdığımız istiklal ve istikbal mücadelemiz, bugün aynı dirayet ve kararlılıkla devam etmektedir. Bağımsızlığına düşkün Türk milleti, o günden bu yana iç ve dış tüm komplolara aynı ruh ile karşı koyabilmiş yarının büyük Türkiye'si için mücadelesini ortaya koymaya devam etmiştir. Ne mutlu ki, şanlı tarihimiz cephelerde elde edilen büyük kahramanlıklarla dolmuştur. Zaman, bu zaferleri farklı alanlara da taşıma zamanıdır. Günümüzde bunun en somut örneğini yaşıyoruz. Bundan dolayı bekamız için ekonomi alanında da zaferlerimiz olmalı. Yaşadığı birçok badirelere rağmen bugün belli bir noktaya gelen ülke ekonomimiz hiç şüphesiz daha da büyük başarılara imza atabilecek güçtedir. Bunun için ciddi reform dediğimiz adımları bir an önce atmalıyız. 30 Ağustosları ekonomik zaferlerimiz ile taçlandırmalıyız.

Dün nasıl ki cephede milletçe bir bütün olarak zaferlere koştuysak, bugün de aynı şekilde milletçe bir bütün olarak ekonomik savaştan galip çıkmalıyız. Bunun için elzem ihtiyaçlar harici dışa bağımlılık gerektiren ürünleri terk ederek bu mücadeleyi başlatmalıyız. Bunun için tasarruflarımızı artırmalı ve üretimin ithalattan oluşan bölümünü iç kaynaklara yönlendirmeliyiz. Unutmamalıyız ki, ekonomi alanında zaferin ilk şartlarından biri de ithal ürünlere olan bağımlılığa son vermekten geçer."

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