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(BEKLEMEDE) Extranet ile Digiturk arasında iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Extranet, Digiturk ile yaptığın iş birliği kapsamında, Extranet'e yeni abone olacak müşterilerine sabit fiyat garantisi ile 59 liraya "8 Mbps'e Kadar Limitsiz 75 GB İnternet" ve "12 Ay Boyunca Ücretsiz Ailenin Yıldızı Paketi + Dizi Paketi" sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde bireysel ve kurumsal ses, internet ve katma değerli hizmetler sunan Extranet ile dijital yayın platformu Digiturk arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Extranet'tin açıklamasına göre, şirketin merkez binasında yapılan protokol imza törenine Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, Digiturk Ulusal Satış Müdürü Barış Teker, Ege Bölge Müdürü Kadir Ersoy ve Digiturk Ege Bölge Bayisi Babaoğlu Teknoloji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katırcı katıldı.

İş birliği hakkında konuşan Tekintaş, müşterinin değişen ihtiyaçlarını odak noktalarına koyarak ilerlemenin elzem olduğunu düşündüklerini belirterek, "Sektörde lider olan Digiturk ile iş birliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz hizmette yüksek kalite ve makul fiyat dengesine extra avantaj sağlamak bizi son derece memnun etmektedir." ifadesini kullandı.

Tekintaş, "Bununla beraber, imzalanan protokolün çift yönlü kazanımlarla birlikte itibar ve ilişkileri köklendireceğine dair inancımın tam olduğunu belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

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- İş birliğinin kapsamı

Extranet, Digiturk ile yaptığın iş birliği kapsamında, Extranet'e yeni abone olacak müşterilerine sabit fiyat garantisi ile 59 liraya "8 Mbps'e Kadar Limitsiz 75 GB İnternet" ve "12 Ay Boyunca Ücretsiz Ailenin Yıldızı Paketi + Dizi Paketi" sunuyor.

Şirket müşterileri, bu kampanya ile 444 lira değerindeki paketi 12 ay ücretsiz kullanabiliyor, iç kurulum ve aktivasyon hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabiliyor. Bu kampanyayı tercih eden müşteriler, hem Extranet'in sıra dışı internet deneyimini yaşayabiliyor hem de Digiturk'e özel HD kanallar ile birlikte TURKSAT ve EUTELSAT uydusundaki yüzlerce ulusal ve yerel kanalları izleyebiliyor.

İnternet hizmeti yanında ödüllü filmler, popüler diziler ve belgesellerin yanı sıra spor, çocuk, eğlence ve eğitim temalarındaki Digiturk kanallarına, abonelik süresi boyunca sahip olabiliyor. Ayrıca Digiturk üyelerinin paketleri dahilindeki içerikleri, ekstra bir ücret ödemeden ve mevcut TV kanallarının yayın akışına bağlı kalmadan internet üzerinden birçok farklı içeriğin izlenebildiği beIN CONNECT uygulaması, Digiturk uydu cihazını internete bağlayarak mobil ve masaüstü cihazlardan erişim imkanı sunuyor.

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Digitur Extranet

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