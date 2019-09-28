FİNANS

"Beklentimiz ekonomideki duraklamanın artı büyümeye geçeceği yönünde"

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 18:56 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: - "Beklentimiz ekonomideki duraklamanın yıl sonuna doğru artı büyümeye doğru geçeceği yönünde. Biz buna inanıyoruz. IMF'nin raporunda da bu yönde bir beklenti var" - "Özel bankalar da Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranlarına uymada bir miktar kendilerini motive etmeye çalışırlarsa ben kredi hacminde ciddi bir genişleme bekliyorum"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Beklentimiz ekonomideki duraklamanın yıl sonuna doğru artı büyümeye doğru geçeceği yönünde. Biz buna inanıyoruz. IMF'nin raporunda da bu yönde bir beklenti var." dedi.

Isparta'ya gelen Uçarmak, Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti. Ardından, Gülbirlik Genel Müdürlüğü'ne geçen Uçarmak, birlik bünyesindeki fabrikayı gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uçarmak, burada yaptığı konuşmada, kaliteli ürün üretenlerin herhangi bir dış ticaret birimi oluşturmadan elektronik ticaretle ürününü dışarıya pazarlama imkanının olduğunu söyledi.

Küçük ancak nitelikli iş yapan kooperatiflerin elektronik ticaretle yürüttüğü işte ayrı bir lojistik birimi oluşturduklarını aktaran Uçarmak, gelecek beş yılda Türkiye'deki dış ticaret firmalarının, cirolarının asgari yüzde 10'unu elektronik ticaretten gelir elde etmek üzerine kuracaklarını ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde oda başkanlarıyla da bir araya gelen Uçarmak, "Beklentimiz ekonomideki duraklamanın yıl sonuna doğru artı büyümeye doğru geçeceği yönünde. Biz buna inanıyoruz. IMF'nin raporunda da bu yönde bir beklenti var. Özel bankalar da Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranlarına uymada bir miktar kendilerini motive etmeye çalışırlarsa ben kredi hacminde ciddi bir genişleme bekliyorum. Enflasyonun düşmesine bağlı olarak faizlerin eskisi kadar katı olarak takip edilmediğini, inisiyatif alınarak sürdürüldüğünü görüyorum. İnşallah tek haneli rakamlarda bunun etkisini daha çok göreceğiz. Öyle olduğunda esnafa daha kolay kredi verme imkanı gelişecek." diye konuştu.

- "Girişim özgürlüğü önemli"

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla ilgili birkaç alanda düzenleme yapacaklarını bildiren Uçarmak, mevcut kanunun üreticiye para kazandırmayan sisteme doğru gittiğini anlattı.

Üretici para kazanmadığı takdirde o üretimin sürdürülebilirliğinin olmayacağını vurgulayan Uçarmak, "Girişim özgürlüğü Türkiye açısından büyük bir nimettir. Yurt dışına gidin, birçok işi kafanıza estiği gibi yapamazsınız. Türkiye'de paranız varsa, aklınız da çalışıyorsa başkasının hakkına tecavüz etmeden istediğiniz işi yapabilirsiniz." dedi.

Türkiye'de bazı üretim dallarında yüzde 70'lere varan tekel bulunduğuna değinen Uçarmak, tekelleşmenin doğru olmadığını kaydetti.

Uçarmak, daha sonra Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

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