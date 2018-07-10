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Bekleyecek Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

GAHİB, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 5,8'lik artışla 711 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "132 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz ve ihracatını yaptığımız her ürün farkında olsak da olmasak da ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük destek veriyor"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, bölgeden bu yılın ilk 6 ayında 711 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, ihracatın artırılması ve sürdürülebilir kılınması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaplan başkanlığında bir araya gelen GAHİB yönetimi, sektördeki gelişmeleri, halı ihracatını, sektörün sorunlarını, hedef pazarları ve ABD, Almanya ile Çin’de gerçekleşecek Domotex fuarlarını değerlendirdi.

Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılının ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen halı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttığını vurguladı.

Güneydoğu'dan geçen senenin ilk 6 ayında 672 milyon 166 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bu yıl ise aynı dönemde 711 milyon dolarlık halı ihracatına imza atıldığını vurgulayan Kaplan, “Gaziantep’te dokunan halıların dünyanın farklı bölgelerine serilmesi göğsümüzü kabartıyor. 132 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz ve ihracatını yaptığımız her ürün farkında olsak da olmasak da ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına büyük destek veriyor. Hem ihracat hem de tanıtım yapıyoruz. Bunu da büyük bir gurur ve sevinçle ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Halı ihracatında Ortadoğu ilk sırada

Ortadoğu ülkelerinin 34,9 pay ve 248 milyon 163 bin dolarla ihracatta ilk sırada olduğunu belirten Kaplan, bu bölgeyi 29,5 pay ve 209 milyon 980 bin dolarla Amerika ülkelerinin izlediğini, bu ülkeleri 13,7 pay ve 97 milyon 592 bin dolarla Avrupa ülkelerinin takip ettiğini vurguladı.

Kaplan, ihracatın kalan kısmını da diğer bölgelerle karşıladıklarına dikkati çekerek Türkiye’nin halı ihracatında Güneydoğu’nun 711 milyon dolarla ilk sırada olduğunu anımsattı. Kaplan, Güneydoğu’yu 294 milyon 423 bin dolarla İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin izlediğine işaret etti.

Mevcut pazarlardaki pazar payının artırılmasının yanı sıra yeni pazarlara da önem verdiklerini ifade eden Ahmet Kaplan, oluşturulan komisyonlarla yeni hedef ülkelerin belirlenmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye’nin göz bebeği haline gelen halı sektörünün yenilikçi ürünlerle güçleneceğini, yeni yatırımlarla birlikte istihdamın artırılacağını ve kaliteli ürünlerle dünya pazarlarındaki liderliğin devam ettirileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Gaziantep halı ihracatı

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