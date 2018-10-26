Beko, beyaz eşya, klima ve televizyonlarda değişim kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Beko, beyaz eşya, markası ne olursa olsun eski beyaz eşya ürünleri tüketicilerin evlerinden alıyor, yenilerini bin liraya varan indirimle sunuyor.
Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, beyaz eşya, klima ve televizyonlarını yenilemek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
Beko, markası ne olursa olsun eski beyaz eşya ürünleri tüketicilerin evlerinden alıyor, yenilerini bin liraya varan indirimle sunuyor. Değişim kampanyası kapsamında indirime ek olarak tüketicilere 36 ay taksit imkanı da sağlanıyor.
Kasım ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya, çamaşır makinesinden buzdolabına kadar tüm beyaz eşyalar ile klima ve televizyonlarda geçerli olacak.
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