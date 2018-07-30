Beko, derin dondurucuları tüketicilerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Beko, her ihtiyaca uygun farklı boyut ve hacimlerdeki derin dondurucuları tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, boyutlarını uygun alana göre seçilebilen Beko derin dondurucular dondurup saklıyor, ürünleri taze kalmasını sağlıyor.

Sezonunda meyve sebze, et ve balıkları topluca alıp bütün bir sene boyunca ilk günkü tazeliğiyle tüketmek isteyenlere uygun seçenekler sunan Beko, enerji verimli ürünlerine sahip.

İki seçenekli kapak açılma yönüyle farklı alanlara konumlandırılabilen Beko dikey derin dondurucular, hızlı dondurucu bölmesi ile zaman kazandırırken, çekmeceleri ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Farklı hacim ve boyutlardaki Beko Derin Dondurucular 799 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

