FİNANS

BEKO'dan 4 yeni şube

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 13:35 | Son Güncelleme

Beyaz eşya ve tüketici elektroniğindeki dijital dönüşümü tüketiciyle buluşturan Beko, 2 günde 3 ilde gerçekleştirdiği 4 açılışla mağaza sayısını bin 242’ye çıkardı. Şirket, 13 ve 14 Haziran’da sırasıyla İstanbul Başakşehir, Tekirdağ Kapaklı, Tekirdağ Çorlu ve Edirne’deki yeni bayilerini açtı

İSTANBUL(AA)- Beko yeni nesil mağazacılık atağına 13-14 Haziran tarihlerinde İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de açtığı 4 yeni bayi ile devam etti. Böylece Beko, Türkiye genelinde bin 242 mağazaya ulaşmış oldu.

BEKO'dan yapılan açıklamaya göre Beko Satış Direktörü Arel Atakol’un gerçekleştirdiği açılışların ilki, 13 Haziran’da Başakşehir Tümsan Sanayi Sitesi’ndeki yeni bayide yapıldı. Yaylacı Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin bu yatırımının ardından aynı gün ikinci açılış, Akın Aktif Mobilya Taşımacılık Limited Şirketi’nin girişimi olan Tekirdağ Kapaklı’da Cambazlar Caddesi’ndeki bayide devam etti.

14 Haziran’da ise Arel Atakol, önce Kaan Elektronik ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi’ndeki bayi açılışında kurdeleyi kesti. Aynı gün öğleden sonra ise bu kez Edirne Saraçlar Caddesi’nde Askaraca Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yatırımıyla bayi açılışı gerçekleştirildi.

Beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedefleyen Beko, tüketiciye yeni teknolojileri deneyimletme planı doğrultusunda bayi ağını büyütüyor. Teknolojik anlamda en ileri perakende uygulamalarını hayata geçiren Beko, dünyada farklı pazarlardaki tecrübesini Türkiye’deki tüketicisiyle buluşturan konsept mağazaları, geniş ürün yelpazesi ve en yenilikçi ürünleriyle kaliteli müşteri deneyimi sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beko beyaz eşya mağaza

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