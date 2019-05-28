Beko'dan solo fırınlara özel börek pişirme fonksiyonu

İSTANBUL (AA) - Beko, ilk kez solo fırınlara “Özel Börek Pişirme Fonksiyonu” ekledi.

Beko açıklamasına göre, ilk kez solo fırınlara “Özel Börek Pişirme Fonksiyonu” ekleyerek rekabette öne çıkıyor. "Özel Börek Pişirme Fonksiyonu" sayesinde börekler her seferinde üstü çıtır, altı tam kıvamında pişiyor.

Tüketiciye her zaman aynı performansta börek pişirme imkanı sunan FE 410, FM 410, FM 520 ve FM 520 DG model Beko solo fırınlar, mayıs-haziran dönemi boyunca özel lansman fiyatlarıyla sunuluyor.

Ramazan’a özel tüm solo fırınlar ise haziran sonuna kadar bin 35 liradan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

