FİNANS

Beko'dan yeni antrasit ürün serisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 14:06 | Son Güncelleme

Beko, 2019 yılı için antrasit renkten oluşan özel bir seri hazırladı

İSTANBUL (AA) - Beko, gelecek yıl için antrasit renkten oluşan özel bir seri hazırladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Beko, antrasit renk ile oluşturduğu özel serisini piyasaya sundu. Beko antrasit ailesi; bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve solo fırından oluşuyor.

Beko antrasit bulaşık makinesi, 30 dakikalık mini programı ile bulaşıkları kısa sürede yıkama imkanı sunarken, ekstra durulama fonksiyonu ile maksimum temizlik sağlıyor.

Beko antrasit çamaşır makinesi ise ProSmart inverter motor özelliği ile hem daha sessiz hem de daha uzun ömürlü çalışıyor. Leke programı sayesinde çikolata, kahve, yağ ve meyve suyu gibi 24 farklı leke tipine uygun yıkama ayarları ile etkili bir yıkamaya imza atıyor.

Beko antrasit solo fırın, surf pişirme teknolojisi ile 3 farklı yemeği aynı anda aromaları birbirine karışmadan ve homojen bir şekilde pişirme avantajı sağlıyor. 2 adet yapışmaz yüzeyli ve kolay temizlenen tepsiye sahip olan multi fonksiyonlu fırında, yemekler pişerken yapışmıyor, pişen ürünler tepsiden alınırken dağılmıyor.

Beko antrasit bulaşık makinesi ve Beko antrasit solo fırını birlikte alanları bu ay 550 lira indirim bekliyor.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak
Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerliYabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arçelik Beko

En Çok Okunan Haberler

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Otomobil sahipleri kışlık bakımlara dikkat! 10 bin lira zarar çıkabilir

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Bakan açıkladı! İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler

Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.