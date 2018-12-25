Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Beko, tüketicilerin 2019'a yeniliklerle girmesi için iki kampanyaya imza attı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, 12 ila 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarla beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri ve mini fırınlarda büyük indirimler sağlıyor.

Kampanya kapsamında 8 kilogram kapasiteli ve yorgan yıkama özellikli BK 8101 D çamaşır makinesi 2 bin 347 TL yerine bin 997 TL'ye, 3 programlı ve yarım yük yıkama özellikli BM 3003 bulaşık makinesi bin 555 TL yerine bin 299 TL'ye, B55L 8860 5S televizyon 5 bin 248 TL yerine 3 bin 998 TL'ye tavsiye edilen kampanyalı perakende fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

BSUF 5000 MEB mini fırın 633 TL yerine 477 TL, pembe ve mavi renkli BKK 4160 P mikser 185 TL yerine 125 TL, pembe ve mavi renkli, 700 W gücündeki vitaminleri koruyan bıçak teknolojili Vitasmart BKK 4130 PV el blender'ı 204 TL yerine 145 TL, pembe ve mavi renkli, Vitasmart BKK 4134 PV çift bıçaklı doğrayıcı 232 TL yerine 175 TL'lik fiyatlarıyla Beko mağazalarında müşterileri bekliyor.

Ayrıca, Quartz ızgara teknolojisi ile rakiplerinin önüne geçen ve 1800 W gücündeki ısıtıcılarıyla 270 dereceye ulaşabilen BMF 30 QB Lezizo mini fırın, 509 TL'ye yemeklerini kurutmadan pişirmek isteyenlerle buluşuyor.

