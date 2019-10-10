Belçika merkezli UCB Ra Pharmaceuticals'ı satın alıyor

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Belçika merkezli ilaç üreticisi UCB, ABD merkezli Ra Pharmaceuticals ilaç şirketini 2.1 milyar dolar karşılığında satın alıyor. Ra Pharmaceuticals şirketinin elindeki nakitlerin de mevcut ortaklara dağıtılacağı da göz önüne alındığında, satın alma işleminin toplam tutarı 2.5 milyar doları buluyor.

UCB'den yapılan açıklamada, şirketin bu satın alma ile nöroloji ve immunoloji alanlarında yeni tedaviler sunma fırsatları elde edeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, her iki şirketin yönetim kurulları satın alma işlemini oybirliğiyle onayladı; ancak, işlemin yürürlüğe girebilmesi için ayrıca Ra Pharmaceuticals şirketinin hissedarlarının da onaylaması gerekiyor.

2008 yılında kurulan Ra Pharmaceuticals şirketinin merkezi ABD'nin Massachusetts eyaleti Cambridge kentinde bulunuyor.

