FİNANS

Belçika'da emeklilik hakları protestosu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformu karşıtı protesto düzenledi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah saatlerinde, Brüksel'in Merkez Tren Garı yakınında toplandı. Yürüyüş yapan protestocular, gösteriyi aynı noktada sonlandırdı.

Belçika'nın çeşitli kentlerinden gelen ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

Protestoya katılanların, sendikalarını temsil eden renk giysileri ve flamaları dikkat çekti.

Sağanak yağışa rağmen gerçekleştirilen ve birkaç saat devam eden protesto yürüyüşünde, Belçika'daki hükümete emeklilik şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuldu.

Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı, Brüksel'de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uğradı.

Protestocular, hükümetin emeklilik yaşını yükselten ve kıdem tazminatlarını değiştiren düzenlemesine tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Brüksel emeklilik protesto sendika

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