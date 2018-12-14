FİNANS

Belçika'da işçi sendikaları grevi

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Belçika'da çeşitli işçi sendikaları emeklilik şartlarının düzeltilmesi ve asgari ücretin artırılması talebiyle grev başlattı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da binlerce çalışan, emeklilik şartlarının ve ücretlerinin düzeltilmesi talebiyle greve gitti.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine Belçika genelinde binlerce çalışan 1 günlük grev başlattı.

Sendikalar grevle ilgili yayınladıkları açıklamada, Belçika hükümetinin kemer sıkma tedbirleri doğrultusunda emeklilik sisteminde uygulamaya koyduğu kesintileri ve değişiklikleri eleştirdi.

Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesini talep eden sendikalar, emekli aylıklarının da en az bin 500 avro seviyesine çıkartılmasını istedi.

Sendikalar, son yıllarda çalışanların alım güçlerinin azaldığına dikkat çekerek, 2019 ve 2020 yıllarında asgari ücretin saatlik 14 avroya yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
Sabancı Holding Çimsa ile GCCA yönetimine girdiSabancı Holding Çimsa ile GCCA yönetimine girdi
Eskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecekEskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika emeklilik grev sendika ücret

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Bakan Albayrak açıkladı! Altın tahvili pazartesi başlıyor

Bakan Albayrak açıkladı! Altın tahvili pazartesi başlıyor

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri dikkat

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıncı: ISTAC kamunun da tahkim merkezi olmayı hedefliyor

Akıncı: ISTAC kamunun da tahkim merkezi olmayı hedefliyor

Sabancı Holding Çimsa ile GCCA yönetimine girdi

Sabancı Holding Çimsa ile GCCA yönetimine girdi

Eskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecek

Eskinazi: Dünya pamuk tüketimi 27.5 milyon tona yükselecek

Enflasyonla mücadeleye Kuzey Kıbrıs Turkcell desteği

Enflasyonla mücadeleye Kuzey Kıbrıs Turkcell desteği

QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurtdışı kaynak sağladı

QNB Finansbank, 750 milyon dolar yurtdışı kaynak sağladı

İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı

İnegöl’den 9 ülkeye fidan ihracatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.