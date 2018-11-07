BRÜKSEL (AA) - Belçika'da posta çalışanları, 13 Kasım'a kadar greve gitme kararı aldı.
Belçika'nın resmi posta şirketi Bpost çalışanlarını temsil eden işçi sendikaları, 13 Kasım'a kadar grev başlattıklarını açıkladı.
Sendikalar, çalışanların yıllık izinlerini istedikleri tarihlerde kullanmalarına izin verilmemesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi nedeniyle greve gidildiğini duyurdu.
Grev kapsamında, bugün posta ayrıştırma merkezleri iş bıraktı. Yarın dağıtım sürücüleri, 9 Kasım'da postacılar, 12 Kasım'da gişe görevlileri, 13 Kasım'da da paket kuryeleri çalışmayacak.
Bpost ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 7-13 Kasım'da ülke genelinde posta ve dağıtım hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceğine dikkati çekti.
Bpost şirketinin Belçika'da bin 342 postanesi bulunuyor. Her gün 8,6 milyon mektup ve 148 bin paket dağıtımı gerçekleştiren şirket, 4,7 milyon haneye hizmet veriyor.
Bpost şirketinin çoğunluk hissesi Belçika devletine ait durumda bulunuyor.
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