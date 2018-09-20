FİNANS

Belçika'da Ryanair çalışanları greve gidecek

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Belçika'nın CNE sendikası, ülkedeki Ryanair kabin görevlilerinin 28 Eylül'de iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Merkezi İrlanda'da bulunan Ryanair hava yolu şirketinin Belçika'daki kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için 28 Eylül'de greve gidecek.

Belçika'daki Ryanair kabin görevlilerinin üye olduğu CNE sendikası, şirketin çalışma koşulları ve maaşlarla ilgili talepleri karşısındaki duyarsızlığı nedeniyle 28 Eylül'de bir günlük grev kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, yapılan görüşmelerde Ryanair'in, Belçika'daki sözleşmeli çalışanlara Mart 2020'den itibaren ülke istihdam yasalarından doğan haklarını vermeyi teklif ettiği ancak farklı sözleşmelerle çalışanlara benzer imkanları sunmadığı kaydedildi.

Söz konusu yaklaşımın çalışanları "bölmeyi" amaçladığı belirtilen açıklamada, Ryanair teklifinin "kabul edilemez" olduğu ve zaman kazanmayı amaçladığı aktarıldı.

Ryanair, pek çok çalışanını, kendi ülkesi yerine İrlanda'nın iş sözleşmeleriyle istihdam ediyor.

Sendika, söz konusu grev girişimiyle Ryanair kabin görevlileri için çalışma koşullarının ve ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

Ryanair şirketinin İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya'daki kabin görevlileri de benzer şekilde greve gitmeyi planlıyor.

- Ryanair grevleri

Ryanair'de temmuz ayında İspanya, Belçika, Portekiz ve İtalya'da kabin görevlileri greve gitmiş, şirketin 100 bin yolcuyu etkileyen 600 uçuşu iptal edilmişti. Ağustos ayında da çalışma koşullarını protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve İrlanda'da eş zamanlı greve gitmişti.

Avrupa’nın 86 havalimanında faaliyet gösteren Ryanair, yılda yaklaşık 130 milyon yolcu taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Brüksel havayolu İrlanda Ryanair

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