Belçika'daki Türklerin sosyal hakları genişledi

Türkiye veya Belçika'da geçici görevlendirme süresinin 24 ayının ilk aşama, 36 ayının da uzatma aşamasında olmak üzere azami 5 yıl ile sınırlandırıldığı bildirilen açıklamada, sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanmak için Türkiye'de ve Belçika'da geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi, aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanması, her iki ülke yetkili makamlarının ve kurumlarının sosyal güvenlik alanında birbirlerine her türlü yardımı yapması ve gereken kolaylığı göstermesi, kişisel bilgilerin gizlenmesi ve verilerin korunması gibi eski sözleşme ile sağlanmış olan prensiplerin daha da geliştirilerek yeni anlaşma ile de güvence altına alındığı kaydedildi.

