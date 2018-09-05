Belçika'daki Türklerin sosyal hakları genişledi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da bağımsız çalışanlar veya kamuda istihdam edilen Türkler, Türkiye'de bulundukları süre zarfında sağlık yardımlarından faydalanabilecek.
Brüksel Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği'nden, 1 Eylül'de yürürlüğe giren Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, yeni sosyal güvenlik anlaşmasının eski anlaşmayı yenilediği ve anlaşmanın, 1966 yılından bugüne mevzuatlarda yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak güncelleştirildiği kaydedildi.
Belçika'da kamu çalışanları veya bağımsız çalışan vatandaşların, alacakları belgeler ile Türkiye'de bulundukları süre zarfında sağlık yardımlarından sigortalı işçiler gibi faydalanabileceği belirtilen açıklamada, sağlık yardımlarından faydalanma süresinin 45 günden 90 güne çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, Belçika'daki vatandaşların Türkiye'de ikamet eden çocukları için faydalanabileceği aile yardımlarının 4 çocukla sınırlandırıldığı, yardımlardan yararlanma yaşının 14'ten 18'e uzatıldığı, eğitime devam edilmesi halinde ise 25 yaşına kadar süreceği belirtildi.
Türkiye veya Belçika'da geçici görevlendirme süresinin 24 ayının ilk aşama, 36 ayının da uzatma aşamasında olmak üzere azami 5 yıl ile sınırlandırıldığı bildirilen açıklamada, sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanmak için Türkiye'de ve Belçika'da geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi, aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanması, her iki ülke yetkili makamlarının ve kurumlarının sosyal güvenlik alanında birbirlerine her türlü yardımı yapması ve gereken kolaylığı göstermesi, kişisel bilgilerin gizlenmesi ve verilerin korunması gibi eski sözleşme ile sağlanmış olan prensiplerin daha da geliştirilerek yeni anlaşma ile de güvence altına alındığı kaydedildi.
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