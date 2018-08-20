Belçikalı La Lorraine 20 milyon avro daha yatırım yapacak

İSTANBUL (AA) - Belçika markası La Lorraine, 22 Eylül 2016 tarihinde Manisa’da 33 milyon avro TL yatırım yaparak açılışını gerçekleştirdiği fabrika ile Türkiye’de unlu mamul pazarına giriş yapmıştı. Pazarda planlı ve istikrarlı bir büyüme sağlayan La Lorraine, 2018 yılında 20 milyon avro daha yatırım yapma kararı aldı.
La Lorraine açıklamasına göre, unlu mamul, pasta ve fırıncılık sektöründe yüzde yüz Belçika sermayeli bir aile işletmesi olarak 79 yıldır aynı alanda faaliyet gösteren La Lorraine Unlu Mamuller Grubu’nun dünya genelinde 9 u Belçika’da olmak üzere, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Polonya’da birer adet toplamda 12 üretim tesisi bulunuyor.
Dünya genelinde 1 milyar avro hedefine koşan La Lorraine’in 13. tesisi ise Manisa’da bulunuyor.
Manisa OSB’de 40 dönüm arazi üzerinde 20 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilen ve ileri teknolojiden faydalanılarak hayata geçirilen tesis tüm grubun üretim tesisleri içerisinde de en gözde fabrika olma özelliğini taşıyor.
La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, "Ülke olarak hepimizin üstüne düşeni fazlasıyla yapmamız gerektiğine inandığımız çok hassas bir dönemden geçiyoruz. La Lorraine markası olarak 2016 yılından bu yana HORECA olarak adlandırılan hotel, restorant, cafeterya, kahve zincirleri ve ayrıca süper market kanallarında 6 bin 500 noktaya ulaşarak, tüketicilerimizi nitelikli, katma değerli, kaliteli ürünlerimizle buluşturduk. Sektörümüze canlılık ve dinamizm getirdik." ifadelerini kullandı.
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- "Türkiye’yi 'Home Country' olarak konumlandıracağız"
Manisa'da üretilen unlu mamüllerin tüketiciler tarafından beğenildiğini aktaran Deniz, şöyle devam etti:
"Özellikle ekmek ve unlu mamuller grubunda iddialı olan markamız, tüketicilerimiz tarafından beğenildi ve bu noktada gerek araştırma geliştirme, gerekse tesislerimizi büyüterek yatırım yapmaya, aynı zamanda bulunduğumuz kategorileri geliştirmeye kararlıyız. Bu gelişmeler ışığında ülkemize ve sektöre olan inancımızla 20 milyon avro daha yatırım yapma kararı aldık. Bu yatırımımızın ülke ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Bir yıl içinde hayata geçecek yeni makine yatırımlarımızla bugünkü ekmek üretimimizi iki katına çıkartacağız. Yapacağımız bina ve demirbaş yatırımlarımızla da 70 kişiye daha istihdam sağlayarak La Lorraine ve partnerlerinin toplam çalışan sayısı da 450 kişiye ulaşacak. Toplamda yapacağımız yeni yatırımlarla 2018’de de yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz.
Türkiye’yi 'Home Country' olarak konumlandıracağız.
Bugün Manisa’daki üretim tesisi ve İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Alanya, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Konya dağıtım merkezleri üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan La Lorraine’in aynı zamanda Türkiye üretim tesisinden bölgedeki farklı ülkelere de ihracat yapmaya başladı. La Lorraine olarak, özellikle Orta Doğu’ya Türkiye’den ihracat yapmayı planladık. Türkiye’ye yatırım yaparken lokasyon olarak İzmir’e dolayısıyla limana yakın olan Manisa’yı tercih etmemizin bir sebebi de budur."
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