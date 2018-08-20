Belçikalı La Lorraine 20 milyon avro daha yatırım yapacak

İSTANBUL (AA) - Belçika markası La Lorraine, 22 Eylül 2016 tarihinde Manisa’da 33 milyon avro TL yatırım yaparak açılışını gerçekleştirdiği fabrika ile Türkiye’de unlu mamul pazarına giriş yapmıştı. Pazarda planlı ve istikrarlı bir büyüme sağlayan La Lorraine, 2018 yılında 20 milyon avro daha yatırım yapma kararı aldı.

La Lorraine açıklamasına göre, unlu mamul, pasta ve fırıncılık sektöründe yüzde yüz Belçika sermayeli bir aile işletmesi olarak 79 yıldır aynı alanda faaliyet gösteren La Lorraine Unlu Mamuller Grubu’nun dünya genelinde 9 u Belçika’da olmak üzere, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Polonya’da birer adet toplamda 12 üretim tesisi bulunuyor.

Dünya genelinde 1 milyar avro hedefine koşan La Lorraine’in 13. tesisi ise Manisa’da bulunuyor.

Manisa OSB’de 40 dönüm arazi üzerinde 20 bin metrekare kapalı alan olarak inşa edilen ve ileri teknolojiden faydalanılarak hayata geçirilen tesis tüm grubun üretim tesisleri içerisinde de en gözde fabrika olma özelliğini taşıyor.

La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, "Ülke olarak hepimizin üstüne düşeni fazlasıyla yapmamız gerektiğine inandığımız çok hassas bir dönemden geçiyoruz. La Lorraine markası olarak 2016 yılından bu yana HORECA olarak adlandırılan hotel, restorant, cafeterya, kahve zincirleri ve ayrıca süper market kanallarında 6 bin 500 noktaya ulaşarak, tüketicilerimizi nitelikli, katma değerli, kaliteli ürünlerimizle buluşturduk. Sektörümüze canlılık ve dinamizm getirdik." ifadelerini kullandı.