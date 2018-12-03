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Belçika'nın en zengin iş adamı Albert Frere, yaşamını yitirdi

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

Belçika'nın en zengin iş adamı Albert Frere, yaşamını yitirdi

BRÜKSEL (AA) - Yaklaşık 6,2 milyar dolarlık servetiyle "Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları ve büyük hissedarları olan Frere'nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1926 yılında dünyaya gelen Frere, 1970'li yıllarda ülkenin çelik sektöründe önemli rol üstlendi.

Ardından kurduğu holdingle ağır sanayi, petrol ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Frere, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

Toplam serveti 6,2 milyar dolar civarında olan Frere, "Belçika'nın en zengin iş adamı" olarak biliniyordu.

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Belçika Brüksel milyar zengin

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