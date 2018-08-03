FİNANS

Belçika'nın gazetecilerden almaya başladığı ücrete tepki

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Belçika hükümetinin ülkede görev yapan ve AB zirvelerini takip eden gazetecilerin güvenlik kontrolünü yapmak için para talep etmeye başlaması tepki topladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın birliğin düzenlediği liderler zirvesini takip eden ülkedeki gazetecilerden "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle para alma kararı tepki çekti.

Brüksel'deki Uluslararası Basın Derneği (IPA), AB liderler zirvesini takip edecek Belçika'daki gazetecilerden güvenlik kontrolü gerekçesiyle para alınması kararının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Ücret uygulamasının ayrımcı olduğu, küçük medya kuruluşları ve serbest çalışan gazetecilerin zirve takip imkanlarını azalacağı belirtilen açıklamada, Belçika hükümetine Brüksel'deki AB zirveleri konusunda sorumlu davranma ve basın özgürlüğüne tam saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva da, Belçika'da gazetecilerden ücret alınmasına karşı olduklarını, AB anlaşmalarının koruyucusu olan AB Komisyonu'nun konuyla ilgili yapılacak resmi itirazları değerlendireceğini açıkladı.

\

- Ücret hakkında

Alınan yeni bir karara göre, Belçika'da görev yapan tüm gazeteciler, AB Liderler Zirvelerini takip etmek için geçecekleri güvenlik kontrolüne 50 avro ödeme yapacak, ödemeye ilişkin faturalar işverenlere postalanacak.

Bu gazeteciler için güvenlik kontrolü 6 ay boyunca geçerli olacak. Belçika dışından toplantıları takip edecek gazetecilerden ise ücret talep edilmeyecek.

Başkent Brüksel'de AB liderleri her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı
Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Belçika Brüksel

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

İmar barışı için düşük faizli kredi

İmar barışı için düşük faizli kredi

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

'Lezzet Arası' restoranlarında ya hemen pişirip yiyin ya da paket yaptırın

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

 Anne, bebek ve oyuncak festivali başladı

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.