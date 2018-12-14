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Belediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteği

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 15:58 | Son Güncelleme

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarım ve hayvancılık konusunda 2 yılda önemli işler yaptıklarını belirterek, "10 ilçemizde 2 bin 317 ailemize destek sağladık" dedi.

Belediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteği

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarım ve hayvancılık konusunda 2 yılda önemli işler yaptıklarını belirterek, "10 ilçemizde 2 bin 317 ailemize destek sağladık" dedi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı'nca tarım sektöründe katma değer sağlanan birçok projeye destek verildi. Bu kapsamda, 2 yılda 10 ilçede 2 bin 317 aileye tarım ve hayvancılık konusunda destek sağlandı. Aileler, arıcılıktan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa, ipek böcekçiliğinden sebze ve meyve yetiştiriciliğine kadar birçok alanda üretim yaparak, para kazanmaya başladı.
"Şehrimizi her yönüyle geliştiriyoruz" diyen Vali Yaman, tarım ve hayvancılığın en güzel noktalarda olması için çaba gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Hükümetimiz ve devletimizce yerel yönetim görevinin bizlere verilmesinin akabinde şehrimizin gelişmesi için çok yönlü çalışmalar yaptık. İlimizi altyapısı, üst yapısı, sosyal projeleri, sanat ve kültür projeleri ve spor projelerinin yanında tarıma ve hayvancılığa da yerel yönetim desteği sağlamak istedik. Tarım ve hayvancılığın şehri olan Mardin'de başarılı işlere imza atarak aileleri mutlu ettik. Biz bu konuda neredeyse hiç durmadık. Organik tarım, kapama meyve bahçeleri, zeytin bahçeleri hindi dağıtımı, sebze fidesi dağıtımı, ipek böceği dağıtımı, arı kovanı dağıtımı, ahır ve barınak dezenfeksiyon çalışması, hayvan içme suyu sıvat dağıtımı, sulama kanalı yapımı, gölet açımı drenaj kanalı çalışması ve çilek yetiştiriciliği gibi birçok farklı alanda 2 bin 317 ailemize ulaştık. Yaptığımız çalışma ile ekonomik getirisi fazla olan ürünlere de çiftçilerimizi yönelttik. Biz bu konularda hassasiyet ile çalışmaya devam edeceğiz."

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Belediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteğiBelediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteğiBelediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteğiBelediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteği

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