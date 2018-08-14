Belediyeden tasarruf kampanyası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesince ekonomiye destek olmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adlı kampanya başlatıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkeye artı değer katmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adı altında kampanya başlattıklarını söyledi.

Kendisinin de makam aracı yerine özel otomobilini kullanmaya başladığını dile getiren Fadıloğlu, 15 Temmuz'da memleketi hain emellerine bulaştırmak isteyenlerin şu anda da Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar gerçekleştirdiklerini ancak milletin ve birlik beraberlik içerisinde bunun da gereğini yerine getireceğini kaydetti.

Fadıloğlu, kurum ve kuruluşlardaki tasarruf önlemlerinin tek başına yeterli olmayacağının altını çizerek, tüm vatandaşların milli dava şuuru içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara öncelik sırasına göre ihtiyacı olan ürünleri alma çağrısında bulunan Fadıloğlu, şunları kaydetti: