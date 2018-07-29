Belediyenin istihdam masası, 4 bin kişiyi işe yerleştirdi

Cansel ORUÇ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde belediyenin kurduğu 'İstihdam Masası'na 4 yılda 22 bin kişi müracaat etti, bunlardan 4 bini işe yerleştirildi.

Yıldırım Belediyesi, 4 yıl önce İstihdam Masası birimi oluşturdu. İşçi arayan firmalarla işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan birime 4 yılda 22 bin kişi müracaat etti. Yapılan görüşmeler sonunda bunlardan 4 bini çeşitli firmalarda işe yerleştirildi. İş sahibi olanların yüzde 10'unu engelliler oluşturdu. 20 kişinin görev yaptığı birim, işveren ile işsizler arasındaki koordinasyonu sağlamak için iki kez istihdam fuarı açtı. Bu fuarlarda firmalar stant açtı, tanıtım yaptı.

'KOORDİNASYON SIKINTISI VAR'

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yaşam kalitesini gösteren çok önemli parametrelerden birinin şehirdeki rekabet gücü ve ekonomik güç olduğunu söyledi. Ekonomik gücü gösteren verilerden en önemlisinin istihdam olduğuna işaret Edebali, istihdam konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla bu birimi kurduklarını söyleyerek, şöyle dedi:

"Öncelikle sanayicilerle görüşme yaptık. ‘Personel ihtiyacınız var mı? Hangi nitelikte personel arıyorsunuz?' diye sorduk. Görüşmelerimizde şunu gördük; Bursa'da aslında bir işsizlik sorunu yok. Koordinasyon ile ilgili sıkıntı var. Biz de koordinasyonu daha iyi sağlayacak bir birim oluşturduk ve çok iyi sonuçlar aldık."

'İŞVEREN İLE İŞ ARAYAN ARASINDA KÖPRÜYÜZ'

Başkan Edebali, istihdam masasının çalışması hakkında da bilgi vererek şöyle konuştu:

"İki havuzumuz var. Bir havuzda iş arayan vatandaşlarımız, bir havuzda eleman arayan firmalarımız. Bilgisayarda iş arayanların tüm bilgileri yer alıyor. Oluşturulan sistem ile işveren ve iş arayan vatandaşın özellikleri tutuyorsa eşleşiyor. İstihdam masamız, arkadaşımız için hemen o firmaları arıyor. 'Size şu nitelikte arkadaşı gönderiyoruz.' diyor. Şu ana kadar 22 binin üzerinde iş arayan vatandaşımız müracaat etti. 4 binin üzerinde kardeşimizi Bursa'nın çeşitli firmalarında iş sahibi yaptık. İşe girenlerin yüzde 10’u engelli vatandaşımız. Geriye kalan sayının da yüzde 50’si kadın, yüzde 50’si erkek. Biz iş arayanlarla işveren arasında köprü olduk."

Başkan Edebali, istihdam masasında 20’nin üzerinde personelin hizmet verdiğini, psikolog, sosyolog gibi uzmanların da görev yaptığını kaydetti.

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