FİNANS

Belgesiz özel tekne kullananlara bin lira ceza

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Amatör denizci belgesi olmadığı halde özel tekne kullananlara bin lira idari ceza uygulanacak

Amatör denizci belgesi (ADB) olmadığı halde özel tekne kullananlara bin lira idari ceza uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amatör denizci belgesi almak için idare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak veya idare tarafından düzenlenecek eğitime katılmak gerekecek.

Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının güverte ve makine bölümü, Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan söz konusu belge verilecek.

Amatör denizci belgesi olmadığı halde özel tekne kullananlara bin lira idari ceza uygulanacak.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları, o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacak.

PARTNEROkan Kurt: Konuşacak durumda değilimOkan Kurt: Konuşacak durumda değilim
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?
Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisiElazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amatör Denizci Belgesi Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Ha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Ağrı Dağı'nda yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Ağrı Dağı'nda yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.