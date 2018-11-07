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"Ben gelecekten umutluyum"

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 20:10 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Daha iyi olacak. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemlere baktığımız zaman hepsini aştık. Bunu da aşacağız"

İZMİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ben gelecekten umutluyum. Daha iyi olacak. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemlere baktığımız zaman hepsini aştık. Bunu da aşacağız." dedi.

TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) koordinasyonunda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde bir otelde "TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, reel sektör ve finans sektörünün üst düzey temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasından yaklaşık 400 kişi katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, bu toplantının Denizli ve Konya'dan sonra 3'üncü olduğunu söyledi.

Yarın da İstanbul'da aynı toplantıyı düzenleyeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, katılımcıların bütün sıkıntılarını, dertlerini samimiyetle paylaştıklarını ve bunları finans sektörünün de not aldığını dile getirdi.

Bu anlayışı gösterdikleri için TBB'ye ve katılan tüm bankalara teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Ben gelecekten umutluyum. Daha iyi olacak. Çünkü son 25 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemlere baktığımız zaman hepsini aştık. Bunu da aşacağız. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bu tümseği aşacağız. Aşmak durumundayız zaten. Türkiye genç, dinamik, girişimcileriyle beraber bunları aşacak." diye konuştu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da toplantının çok olumlu ve güzel geçtiğini ifade etti.

Toplantının ismine uygun olarak diyalogların geliştiğinin altını çizen Aydın, "İşler her gün daha iyiye gidiyor. Ekonomi yönetimiyle diğer bütün oyuncular arasında son derece olumlu bir koordinasyon var. Bu da onun bir parçası. Türkiye çapında devam ettirdiğimiz bu etkinliği bundan böyle de sürdüreceğiz, İletişim içinde olacağız. Türk bankacılık sisteminin güçlü ve yetkin olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum." şeklinde konuştu.

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Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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