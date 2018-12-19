Benelüks'ün en büyük otelini yaptı

BADHOEVEDORP (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin sahibi olan Türk kökenli iş adamı Atilay Uslu, hedefinin başlangıçta en büyük oteli yapmak olmadığını, bunun zamanla geliştiğini söyledi.

Afyonkarahisar doğumlu, uzun süredir Hollanda'da yaşayan 51 yaşındaki Uslu, Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde bu yıl açılan, 3 konsept binadan oluşan toplam 44 bin metrekarelik 680 odalı otelin, 35 bin metrekare alana yayılmış bir tatil köyü olduğunu söyledi.

Hollanda'da 3, Türkiye'de ise 5 otel sahibi ve bir hava yolu şirketinin ortağı olan iş adamı Uslu, "Benelüks'ün en büyük otelini yapmak gibi bir hedefim yoktu. Başlangıçta 277 odalı bir otel olacaktı fakat otelin inşa sürecinde yan taraftaki binaların boşalmasıyla 3 binadan oluşan toplam 680 odalı bir otel yaparak Benelüks'ün en büyük otelinin sahibi olduk." dedi.

Müşterilerin otelden çıkmadan her şeye ulaşabildiklerini anlatan Uslu, "Otelde aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Havuz, spor salonu, SPA, hamam, havaalanı manzaralı bar, 11 toplantı salonu, 8 restoranı ve sineması bulunan bir tatil köyü yaptık. Ayrıca Amsterdam merkezine ve havaalanına bedava transferlerimiz mevcut." ifadesini kullandı.