FİNANS

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2018 20:09 | Son Güncelleme

Benzin, motorin ve LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zam haberini Fatih Portakal canlı yayında duyurdu.

Dolar kurundaki ve petrol varil fiyatlarındaki artışın ardından benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi.

Yeni fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

BENZİNE 18, MOTORİNE 15 VE LPG'YE 12 KURUŞ ZAM

Benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. Dünya gazetesinde yer alan habere göre akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA DUYURDU

Zam haberini Fatih Portakal canlı yayında duyurdu. Portakal, sendikalar hakarete mağruz kaldıkları için artık zam haberlerini açıklamadığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin LPG Araç otomobil

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