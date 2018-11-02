Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruşluk indirim geldi. Fiyat indirimi bu kez pompaya yansıyacak.
AYM'den 'kayıp kaçak bedeli' kararı
Bir metrelik levrek 700 liraya satıldı
İşte 2018'in en çok satan otomobilleri
Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir
Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor
Volkswagen'e on binlerce kişi dava açtı
Dolar ne kadar? 1 Kasım dolar kuru yorumları
Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum