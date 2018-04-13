FİNANS

Benzine zam geldi! Benzin fiyatları ne kadar oldu?

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2018 23:42 | Son Güncelleme

Motorine üst üste 2 gün gelen zammın ardından bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına da 16 kuruş zam yapıldı.

Benzine zam geldi! Benzin fiyatları ne kadar oldu?

Motorine 2 günde gelen 30 kuruşluk zam haberinin ardından bir zam haberi daha geldi. Benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

YENİ ZAMLA BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzine yapılan zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,93 liradan 6,09 liraya, Ankara'da 5,98 liradan 6,14 liraya İzmir'de ise 5,96 liradan 6,12 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorine de 2 günde 30 kuruş zam yapılmıştı.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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