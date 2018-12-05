FİNANS

Benzinli otomobiller "geri vites"te

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Benzinli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 10 yılda yüzde 47,6'dan yüzde 25'e geriledi - Bu dönemde dizel otomobillerin payı 20,9 puan artışla 36,6'ya yükseldi

AYŞENUR SAĞLAM - Son yıllarda benzinli otomobillere talep giderek azalırken, sürücülerin yeni gözdesi dizel otomobiller oldu. Benzinli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı 2009-2018 yıllarında yüzde 47,6'dan yüzde 25'e geriledi, dizel otomobillerin payı ise 20,9 puan artışla 36,6'ya yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Benzinli otomobillerin toplam içindeki payı, 2009'da yüzde 47,6 seviyesinde bulunurken, bu oran hızla düşerek ekim ayı itibarıyla yüzde 25'e indi. Böylece trafikteki benzinli araç sayısı 3,3 milyondan 3 milyona geriledi.

LPG'li araçlarda 2013'e kadar devam eden artış eğilimi de bu yıl itibarıyla yön değiştirdi. Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobillerin 2009'da yüzde 35,6 olarak belirlenen ve 2013'te yüzde 41,5'e kadar yükselen payı, ekim ayı itibarıyla yüzde 38'e kadar geriledi. LPG'li araç sayısı 2009'da 2,5 milyon, ekimde ise 4,7 milyon olarak hesaplandı.

Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranındaki artış dikkati çekti.

Söz konusu dönemde benzinli araç kullananların özellikle dizel araçlara yönelmesiyle bu gruptaki araçların payının yüzde 15,7'den yüzde 36,6'ya çıktığı görüldü. Dizel araç sayısı ise 1,1 milyondan 4,5 milyona yükseldi.

Benzinli otomobilleri sayı bakımından geride bırakan dizel otomobiller ile LPG'li otomobiller arasındaki fark da kapanmaya başladı.

Trafiğe kayıtlı benzinli, LPG'li ve dizel otomobillerin toplam içindeki payları şöyle:

Yıl Toplam Benzin Dağılım (%) Dizel Dağılım (%) LPG Dağılım (%) Bilinmeyen Dağılım (%) 2009 7.093.964 3.373.875 47,6 1.111.822 15,7 2.525.449 35,6 82.818 1,2 2010 7.544.871 3.191.964 42,3 1.381.631 18,3 2.900.034 38,4 71.242 0,9 2011 8.113.111 3.036.129 37,4 1.756.034 21,6 3.259.288 40,2 61.660 0,8 2012 8.648.875 2.929.216 33,9 2.101.206 24,3 3.569.143 41,3 49.310 0,6 2013 9.283.923 2.888.610 31,1 2.497.209 26,9 3.852.336 41,5 45.768 0,5 2014 9.857.915 2.855.078 29,0 2.882.885 29,2 4.076.730 41,4 43.222 0,4 2015 10.589.337 2.927.720 27,6 3.345.951 31,6 4.272.044 40,3 43.622 0,4 2016 11.317.998 3.031.744 26,8 3.803.772 33,6 4.439.631 39,2 42.851 0,4 2017 12.035.978 3.120.407 25,9 4.256.305 35,4 4.616.842 38,4 42.424 0,4 Ekim 2018 12.373.601 3.099.231 25,0 4.526.611 36,6 4.703.168 38,0 44.591 0,4

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Halcilerden yeni yasa tepkisiHalcilerden yeni yasa tepkisi
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benzinli otomobil dizel lpg'li TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halcilerden yeni yasa tepkisi

Halcilerden yeni yasa tepkisi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

İnşaat sektörü yeni işbirlikleri için Fas'ı ziyaret etti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.