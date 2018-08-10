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Berat Albayrak: Çok daha sıkı bir mali politika uygulanacak (3)

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek dönemde çok daha sıkı bir mali politika uygulanacağını söyledi.

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek dönemde çok daha sıkı bir mali politika uygulanacağını söyledi. Albayrak, döviz kurlarındaki hareketlilik ve yeni OVP planına ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni dönemin yeni ekonomik anlayışı olacak. Yeni sistemle bakanlık sayısını 16’ya düşürdük. Bu yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı yaptık. İş insanlarımızla ve ekonomistlerimizle görüştük. Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna nasıl çıkacağına dair birçok iş insanı ve ekonomi uzmanıyla birçok toplantı yaptık. “Yeni dönem, Türkiye’nin tüm kurumlarıyla, daha detaylı stratejileriyle hedeflerine ilerlediği bir süreci yaşayacağı dönem olacak. Bugün yeni ekonomik sistemin genel çerçevesi çizilecek. Özellikle yeni kurduğumuz bu bakanlık, gerek para gerek maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle ve ahlaklı ve liyakata dayalı yönetim kademesiyle çok daha güçlü ve etkin bir bakanlık olacak. “Bütün istişareler sonrasında yeni bir ekonomik yaklaşım ortaya koyduk. Ekonominin tüm alanındaki paydaşlarla birlikte istişare ederek ekonomik politikalar uygulayacağız. Görüşme ve istişarelerimiz Türkiye’nin bu yolculuğunda önemli bir ışık tutacak. “Eylül ayında açıklayacağımız OVP

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