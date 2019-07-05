Berat Albayrak: Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil (1)

Ümit UZUN-Onur MERİÇ /İSTANBUL, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak, "Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.

Enflasyon ile ilgili Albayrak, “Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Finansal saldırıların yapıldığı Ağustos ayı öncesine enflasyonu getirmiş olduk. Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel anlamdaki iyileşmesini sürdürdüğünü görüyoruz. Enflasyon oranının çok düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneye yakınsayacağını söyleyebiliriz. 2019 yıl sonu enflasyon oranının yüzde 15.9 hedefinin altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

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