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Berat Albayrak'tan mikro ihracatçıya antrepo müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 16:01 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Laleli esnafını ziyaret etti - Ziyarette, başta Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere yapılan ihracatın mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacağı duyuruldu - Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, ihracatçı üzerinden faturalandırılmasıyla kayıt dışılık tamamen sona erecek

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Lalelili mikro ihracatçılara, yaptıkları ihracatın, kurulacak "ihracat antrepoları" ile kendileri üzerinden faturalandırılacağının müjdesini verdiği bildirildi.

Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile Laleli'de esnafı ziyaret etti.

Albayrak'ın ziyaretinde, Laleli esnafının uzun süreden beri çözüm beklediği kayıt dışı ihracat sorununa çözüm bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Albayrak'ın ziyaretinde, başta Laleli esnafı olmak üzere Zeytinburnu, Merter, Bayrampaşa ve Osmanbey gibi yerlerde, yolcu beraberinde taşınan mallar dahil olmak üzere bundan böyle yapılan ihracatın kargo şirketleri üzerinden değil, mikro ihracatçılar üzerinden kayıt altına alınacağı bildirildi.

Gümrük Yönetmeliği'nde yapılan tebliğ düzenlemesi ile bugüne dek kargo şirketleri üzerinden faturalandırılan Laleli ihracatının, mikro ihracatçı üzerinden faturalandırılarak kayıt dışılığın tamamen biteceği kaydedildi.

Söz konusu değişiklik ile yolcu beraberi ihracat ve bavul ticareti başta olmak üzere tüm ihracat resmileşecek. Bu sayede Laleli esnafı, ihracatçı konumuna geçerek birçok avantajdan yararlanacak ve ihracatını artıracak.

İlk defa uygulamaya alınan "ihracat antreposu" yöntemiyle mikro ihracatçı, kendisi resmi ihracatçı gözükeceği için TİM üyelerinin sayısında da önemli artış kaydedilecek.

Düzenleme ile "ihracat antrepoları" sayesinde yapılan ticaretin resmiyete dökülmesi ve kayıt dışılığın tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

Bu arada, Berat Albayrak'a ziyareti esnasında vatandaşlar ve Laleli esnafı büyük ilgi gösterdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak LASİAD

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