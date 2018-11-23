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Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

DENİZLİ merkezli Bereket Enerji Grubu, 231 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak 22'nci hidroelektrik santrali olan Tokat'taki Akıncı HES'i devreye aldı.

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ merkezli Bereket Enerji Grubu, 231 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak 22'nci hidroelektrik santrali olan Tokat'taki Akıncı HES'i devreye aldı. Son teknolojiyle donatılan Akıncı HES'in, yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondiksit emisyonunu önleyeceği ve doğaya yaklaşık 436 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacağı bildirildi.
Bereket Enerji Grubu'nun, Tokat'taki 99 megawatt kurulu güce sahip Akıncı Hidroelektrik Santrali devreye girdi. Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçe sınırları içinden geçen Kelkit Çayı'nın üzerinde kurulan Akıncı HES'in, yıllık 400 gigawatt/saat elektrik üretim kapasitesi ile 231 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi. Regülatör iletim kanalı, 40 metre çapındaki denge bacası ve elektromekanik ekipmanları ile en son teknoloji kullanılarak ekonomiye kazandırılan Akıncı HES'in, yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondiksit emisyonunu önleyeceği ve doğaya yaklaşık 436 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacağı bildirildi.
Bereket Enerji Grubu CEO'su İdris Küpeli, Türkiye'nin enerjide arz güvenliği ve yerli kaynaklarla enerji üretiminin artırılması stratejisini paylaştıklarını ifade ederek, "Akıncı HES'i devreye alarak istihdam yaratmanın ve dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Enerji yatırımları, ülke ekonomisi ve kalkınması için hayati önem taşıyor. Bereket Enerji Grubu olarak bu bilincin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.
Bereket Enerji Grubu'nun enerji yatırımında 22'ncisi olan Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin üretime başlamasıyla Bereket Enerji Grubu'nun yenilenebilir enerji üretimindeki kurulu gücünün 1000 megavatın üzerine çıktığı ve tamamı yerli kaynaklardan üretim yapan toplam kapasitesinin ise 2 bin megawatt'ı aştığı vurgulandı.

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Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldıBereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

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