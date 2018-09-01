FİNANS

Bereket Enerji Grubu'nun CEO'su atandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Bereket Enerji Grubu'nun CEO'su atandı

Bereket Enerji Grubu'nun üst yöneticiliğine (CEO) İdris Küpeli'nin atandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Bereket Enerji Grubu bünyesinde Aydem, Gediz Elektrik Perakende Satış, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinin olduğu belirtilerek, şirket olarak Ege Bölgesi'nde 5 şehirde 5 milyona yakın tüketiciye hizmet sunulduğu kaydedildi.

Bereket Enerji'nin Türkiye'nin önde gelen entegre enerji şirketlerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bereket Enerji Grubu’nun CEO görevine İdris Küpeli atandı. Yeni CEO görevine ağustosta başladı. Küpeli, ABD Florida International University’de Finans ve Uluslararası İşletme çift anadal lisans eğitimi sonrası ABD University of Miami’de aynı bölümler üzerine yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine Laurel Oak Financial Services şirketinde başlayan Küpeli, 2005-2009 arasında ABD Morgan Stanley’de direktör pozisyonunda çalıştı ve ardından 2009-2012 arasında ABD Miami’de bulunan NextEra Energy’de Proje Direktörü olarak devam etti. 2012'de Türkiye’ye dönen Küpeli, Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde, Proje Finansmanı ve Ticaret Direktörü görevini 2014'e kadar sürdürdü. Son olarak SOCAR Türkiye’nin Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürütmekteydi."

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