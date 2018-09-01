FİNANS

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önde gelen entegre enerji şirketlerinden, merkezi Denizli'de bulanan Bereket Enerji Grubu'nun CEO görevine İdris Küpeli atandı.

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önde gelen entegre enerji şirketlerinden, merkezi Denizli'de bulanan Bereket Enerji Grubu'nun CEO görevine İdris Küpeli atandı. Yeni CEO Küpeli, görevine başladı.
Bereket Enerji Grubu, bünyesindeki Aydem, Gediz Elektrik Perakende Satış, ADM, GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri ile Ege bölgesinde 5 şehirde 5 milyona yakın tüketiciye elektrik dağıtımı ve milyonlarca müşteriye perakende satış hizmeti sunuyor. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan, elektrik üretimine de başlayan ve ilk lisanslı elektrik dağıtımına yapan Bereket Enerji üretim şirketleri, 10 bini aşkın kişiye de istihdam sağlıyor.
Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, grubun yeni CEO'su İdris Küpeli'yi tebrik ederek, "Çalışma arkadaşlarımla beraber büyük bir özveri ve adanmışlık duygusuyla Bereket Enerji Grubu'nu Türkiye'nin önde gelen entegre enerji yapılarından birisi haline getirdik. Yeni CEO'muz grubumuza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratacak yeni başarılara imza atacağına ve sürdürülebilir karlı büyüme stratejilerimize katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.
Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su İdris Küpeli, ABD Florida International University'de Finans ve Uluslararası İşletme çift anadal lisans eğitimi sonrası ABD University of Miami'de aynı bölümler üzerine yüksek lisans programını tamamladı. Kariyerine Laurel Oak Financial Services şirketinde başlayan Küpeli, 2005-2009 yılları arasında ABD Morgan Stanley'de direktör pozisyonunda çalıştı ve ardından 2009-2012 yılları arasında ABD Miami'de bulunan NextEra Energy'de Proje Direktörü olarak devam etti. 2012 yılında Türkiye'ye dönen Küpeli, Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde, Proje Finansmanı ve Ticaret Direktörü görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Son olarak dünyanın en köklü petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan SOCAR Türkiye'nin Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 2 çocuk babası Küpeli, ileri seviyede İngilizce, İspanyolca dillerini bilmektedir.

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