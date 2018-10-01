Bereket Enerji'den 8 şirket ilk 500'de

DENİZLİ (AA) - Bereket Enerji Grubu bünyesindeki 8 şirketin, Ekonomist dergisince gerçekleştirilen "Ekonomist 500 Büyük Anadolu Şirketi" araştırmasında yer aldığı bildirildi.

Bereket Enerji Grubu'ndan yapılan açıklamada, Ekonomist dergisince 2017 yılı ciroları dikkate alınarak gerçekleştirilen Anadolu 500 araştırmasında, 8 şirketin sıralamaya girmeyi başardığı belirtildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şirketlerin değerlendirmeye alınmadığı ve bu nedenle grup şirketleri arasında ciro büyüklüğünde 1. sırada olan Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ ile 3. sırada bulunan İzmir merkezli GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin listede yer almadığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, şunları kaydetti:

"Ekonomist dergisinin araştırmasında gruba bağlı 8 şirketin ilk 500 içinde yer alması gurur verici. İstikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz. Enerji sektörü, yüksek teknoloji, bilgili ve deneyimli kadrolar ve yüksek finansman gerektiren bir sektördür. Böyle bir sektörde 10 bini aşkın çalışanımızla ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için büyük çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Enerji sektörü için her çabamız Türkiye'nin geleceği, Türk halkının mutluluğu içindir."

Araştırmada, Aydem 11, ADM Elektrik Dağıtım 68, Yatağan Termik 103, Bereket Elektrik 120, Çatalağzı Termik 140, Elsan 174 ve GDZ Enerji 327. sırada yer alarak, üç büyük il dışındaki ilk 500'e giren Bereket Enerji Grubu bünyesindeki şirketler oldu.

