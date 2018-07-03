FİNANS

Bereket Enerji'den 9 şirket Fortune 500'de

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı: - "Çalışanlarımız ile birlikte elde ettiğimiz bu başarı için mutluyuz ve gururluyuz"

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önde gelen entegre enerji gruplarından Bereket Enerji Grubu, ülkenin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını 5'den 9'a yükseltti.

Denizli merkezli Bereket Enerji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji üretimi, dağıtımı, toptan ve perakende elektrik satışında faaliyet gösteren şirketleriyle istikrarlı büyümesini tescilleyen grup, Fortune 500 araştırmasında enerji sektörü sıralamasındaki şirketlerinin yanı sıra satış karlılığı en yüksek, öz kaynak devir hızı ve karlılığı en yüksek ve çalışan başına satış hacmi en yüksek şirketler kategorisinde yer aldı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını bir önceki yıla göre 5'ten 9'a yükselten grup, enerji sektörü sıralamasında ilk 30'da 4 şirketiyle boy gösterdi.

- Gediz Elektrik Türkiye'nin en büyük 63'ncü şirketi

Şirketlerin 2017 yılı net satışları, ihracat ve karlılık oranlarının temel kriter alındığı araştırmada, Bereket Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, Türkiye'nin en büyük 63'ncü, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ de 90'ıncı büyük şirketi oldu.

Grup şirketlerinden GDZ Elektrik Dağıtım AŞ 179'ncu, ADM Elektrik Dağıtım AŞ 256'ncı, Yatağan Termik Üretim AŞ 324'ncü, Bereket Elektrik Tedarik AŞ 328'nci, Bereket Enerji Üretim AŞ 350'nci, Çatalağzı Termik Üretim AŞ 391'nci, Elsan AŞ ise 475'inci sırada yer aldı.

GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bunun dışında öz kaynak karlılığı en yüksek 50 şirket sıralamasında Türkiye 21'incisi, satış karlılığı en yüksek şirket sıralamasında ise Türkiye 34'üncüsü oldu. Öz kaynak devir hızı şirketler sıralamasında ise Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ Türkiye 5'inciliğini elde etti. Aynı kategoride, ADM Elektrik Dağıtım 24'ncü, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ de 34'üncü oldu.

Şirketlerin sektörlere dağılımında ise enerji sektöründe Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ 10'ncu, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ 12'nci, ADM Elektrik Dağıtım AŞ 21'nci, Yatağan Termik Üretim AŞ 26'ncılığı yakaladı.

- "Özel sektöre büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Saldanlı, "Ülkeler için büyük stratejik öneme sahip enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Üretmek, istihdam yaratmak ve ekonomiye katkı sağlamak tüm şirketlerin ortak hedefi olmalı. Türkiye'nin kalkınması ve halkımızın refahı için özel sektöre büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Bereket Enerji Grubu olarak bu sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımız ile birlikte elde ettiğimiz bu başarı için mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtıSuudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı
BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkilediBİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bereket Enerji büyüklük ekonomi elektrik istihdam üretim

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi

BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.