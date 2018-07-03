Bereket Enerji'den 9 şirket Fortune 500'de

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önde gelen entegre enerji gruplarından Bereket Enerji Grubu, ülkenin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını 5'den 9'a yükseltti.

Denizli merkezli Bereket Enerji Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji üretimi, dağıtımı, toptan ve perakende elektrik satışında faaliyet gösteren şirketleriyle istikrarlı büyümesini tescilleyen grup, Fortune 500 araştırmasında enerji sektörü sıralamasındaki şirketlerinin yanı sıra satış karlılığı en yüksek, öz kaynak devir hızı ve karlılığı en yüksek ve çalışan başına satış hacmi en yüksek şirketler kategorisinde yer aldı.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirleyen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında, sıralamaya giren şirket sayısını bir önceki yıla göre 5'ten 9'a yükselten grup, enerji sektörü sıralamasında ilk 30'da 4 şirketiyle boy gösterdi.

- Gediz Elektrik Türkiye'nin en büyük 63'ncü şirketi

Şirketlerin 2017 yılı net satışları, ihracat ve karlılık oranlarının temel kriter alındığı araştırmada, Bereket Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, Türkiye'nin en büyük 63'ncü, Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ de 90'ıncı büyük şirketi oldu.