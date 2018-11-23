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Bereket Enerji'nin 22. HES'i devreye alındı

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Bereket Enerji'nin 22. HES'i devreye alındı

Bereket Enerji Grubu’nun 22. hidroelektrik santrali (HES) Akıncı'nın devreye alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Akıncı HES'in 99 megavat kurulu güce sahip olduğu ifade edildi.

Söz konusu santralin Tokat'ın Reşadiye ve Niksar ilçelerinin sınırlarından geçen Kelkit Irmağı'nın üzerinde kurulduğu belirtilen açıklamada, "Akıncı, yıllık 400 gigavatsaat elektrik üretim kapasitesi ile 231 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak. Regülatör iletim kanalı, 40 metre çapındaki denge bacası ve elektromekanik ekipmanları ile en son teknoloji kullanılarak ekonomiye kazandırılan Akıncı HES, yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit emisyonunu önleyecek ve doğaya yaklaşık 436 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Enerji Grubu Üst Yöneticisi İdris Küpeli, Akıncı HES’i devreye alarak istihdam yaratmanın ve dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bereket Enerji Grubu'nun 22. HES'i olan Akıncı'nın üretime başlamasıyla grubun yenilenebilir enerji üretimindeki kurulu gücü bin megavatın üzerine çıktı ve tamamı yerli kaynaklardan üretim yapan toplam kapasitesi ise 2 bin megavatı aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bereket Enerji HES hidroelektrik

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