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Bereketli topraklar suya kavuşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 11:04 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan verimli tarım arazilerinin hemen hemen tamamının gelecek yıldan itibaren suyla buluşturulması planlanıyor - GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: - "Sulama projelerinin özellikle 2019'da büyük çoğunluğu tamamlanacak" - "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep'teki ovalarda sulamalar bitti. Şu anda şebeke içi sulama çalışmaları bazı bölgelerde yapılıyor"

RAUF MALTAŞ - Dünyanın en prestijli kalkınma hamlelerinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgede bulunan bereketli toprakların tamamının gelecek yıl suyla buluşturulması planlanıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine, GAP'ın dünyanın en büyük kalkınma projelerinin başında geldiğini hatırlatarak, proje kapsamında devasa yatırımların bölgeye kazandırılmaya devam edildiğini söyledi.

Projenin temel hedeflerinin başında sulamanın geldiğini ifade eden Karahocagil, bölgenin birçok ilindeki verimli araziye su verildiğini belirtti.

Binlerce hektar arazinin halihazırda proje kapsamında sulandığını vurgulayan Karahocagil, "Sulama projelerinin özellikle 2019'da büyük çoğunluğu tamamlanacak. Silvan Barajı Projesi gibi dev olan çalışmamız da tamamlandığında GAP Eylem Planlarının sulama hedeflerinin tamamına ulaşmış olacağız. Şu anda oluşan ekonomik ortam sulamalar tamamlanmadan oluştu, sulamalarla beraber bölgenin gelişiminin çok daha hızlı artacağına inanıyoruz." dedi.

Karahocagil, bölgenin kurak iklime sahip olduğunu aktararak, bölge illerinin tamamını kapsayan sulama projelerinin hayata geçmesiyle kuraklığın adeta yok denecek seviyelere kadar gerileyeceğine dikkati çekti.

- "Sulanabilir arazinin yüzde 20'si bölgede"

Tarih boyunca tarımsal açıdan büyük önem taşıyan bölgenin "Bereketli Hilal" olarak da bilindiğine değinen Karahocagil, verimli toprakları suyla buluşturarak çiftçinin gelirini 7 kata kadar artırdıklarını söyledi.

Karahocagil, Türkiye'nin su rezervinin yüzde 28'inin bölgede bulunduğunu belirterek, ülkenin sulanabilir arazisinin yüzde 20'sinin de bölge topraklarından oluştuğunu dile getirdi.

Atatürk Barajı ile Fırat ve Dicle nehirlerinin bölgedeki sulamanın temel kaynağı olduğunu anlatan Karahocagil, "Sulama gerçekten çok önemli. Bölgede iki doğal ana sulama kaynağımız var. Birisi Fırat Nehri, diğeri Dicle Nehri'dir. Atatürk Barajı ise yapay sulama depomuz olma niteliğindedir. Bölgede sulanması mümkün olan 1 milyon 800 bin hektar alanımız var, bu alanın şu anda bir milyon hektarını sulamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Büyük ovalar tamamlanma aşamasında"

Sadrettin Karahocagil, bölgenin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen tarımın lokomotif sektör olduğunu belirtti.

GAP kapsamında ilk etapta bölgede barajların inşa edildiğini hatırlatan Karahocagil, buralardan alınan suyun 50 metre derinliğindeki 200 kilometreyi aşan devasa kanallar aracılığıyla da bölgeye yayıldığını ifade etti.

Suyun ulaşmadığı ovanın kalmadığını vurgulayan Karahocagil, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep'teki ovalarda ana kanallar neredeyse tamamlandı. Şu anda tarla içi sulama şebeke çalışmaları yapılıyor. Şebekelerde inşallah 2019'a kadar bitecek. Hatta bu yıldan itibaren 800 bin hektarı da sulamaya başlayabiliriz. Silvan Barajı Projesi'yle beraber de 1 milyon hektar sulama hedefini aşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için şu anda hemen hemen tüm ihalesi yapılan projelere kazma vurulmuş durumda. İnşaatlar hızla devam ediyor." şeklinde konuştu.

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arazi gap GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil hedef Şanlıurfa verimli topraklar

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